Pogledajte nove mogućnosti koje nudi e-Porezna

Porezna uprava je među već dostupnim uslugama od ove godine u sustav ePorezne uvela i mogućnost podnošenja ZPP-DOH obrasca, sukladno Zakonu o prorezu na dohodak, odnosno njegovim odredbama koje se odnose na podnošenje godišnje prijave navedenog poreza.

Ako porezni obveznici na koje se primjenjuje poseban postupak žele iskoristiti propisana prava, a Porezna uprava ne raspolaže podacima za utvrđivanje prava na umanjenje dohotka i/ili podacima za uvećanje osobnog odbitka, tada mogu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu putem e-porezne ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti Obrazac ZPP-DOH za priznavanjem prava u posebnom postupku.

U slučaju potrebe dodatnog dokazivanja, a kada vjerodostojne isprave nisu dostavljene ili je potrebno provesti dodatno dokazivanje, Porezna uprava pozvat će poreznog obveznika radi dodatnog dokazivanja činjenica navedenih u Obrascu ZPP-DOH. Na isti način mogu postupiti i porezni obveznici koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu te porezni obveznici nasljednici koji su u obvezi podnošenja godišnje porezne prijave u ime umrle osobe.

Za porezne obveznike koji su dohodak ostvarili u ili iz inozemstva u posebnom postupku uzet će se u obzir podaci iz dostavljenog Obrasca INO-DOH, koji je također moguće podnijeti i putem ePorezne, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu ili podataka iz dostavljenih (tijekom godine) Obrazaca JOPPD. Ako do navedenoga roka tuzemni poslodavac, odnosno sam porezni obveznik iz opravdanih razloga ne posjeduje podatak o uplaćenom inozemnom porezu, a isti se želi uračunati u tuzemnu poreznu obvezu, o tome je tuzemni poslodavac (putem Obrasca INO-DOH) ili porezni obveznik (putem Obrasca INODOH ili ZPP-DOH) dužan izvijestiti Poreznu upravu i naknadno dostaviti podatak o uplaćenom inozemnom porezu, a najkasnije do 30. studenog tekuće godine za prethodnu godinu.

Obrazac INO-DOH potpisuje se elektroničkim potpisom korištenjem digitalnih certifikata izdanih od FINA-e ili certifikata na elektroničkoj osobnoj iskaznici (AKD), dok se ZPP-DOH može slati s vjerodajnicama sustava NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav) minimalne sigurnosne razine 3, a sustavu se pristupa putem poveznice ili odabirom usluga ePorezne na portalu e-Građani.