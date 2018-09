Pavićeva refoma: U mirovine će se ići s minimalno 67 godina

Prijedlog cjelovite mirovinske reforme ima za cilj dugoročnu održivost mirovinskog sustava, pa osim produljenja radnog vijeka do 67. godine života, već od 2031. donosi i oštriju penalizaciju prijevremenog umirovljenja te izbor za osobe rođene nakon 1962. hoće li ostati u oba mirovinska stupa ili preći u 1. mirovinski stup, doznaje se u ponedjeljak iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava

Reforma će ići u smjeru povećanja mirovina sadašnjim umirovljenicima i smjeru njihova ponovnog uključivanja u tržište rada.

Za buduće umirovljenike odnosno one koji će ići u mirovinu sljedećih 10 do 15 godina, a koji će bez reforme imati 600 do 700 kuna kuna manju mirovinu, ići će u smjeru izjednačavanja sa sadašnjim umirovljenicima, a za one najmlađe koji će 40 godina provesti u sustavu oba mirovinska stupa, u smjeru jačanja drugog mirovinskog stupa, najavio je ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić.

'Cilj je dugoročna održivost mirovinskog sustava, ali i povećanje i adekvatnost mirovina za sadašnje i buduće umirovljenike', istaknuo je Pavić napomenuvši kako prosječni hrvatski umirovljenik ima 30 godina staža, a primjerice Nijemac 37 godina, te kako godišnje za mirovine fali 17 milijardi kuna.