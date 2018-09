Ljutiti sindikalisti napustili sastanak o mirovinskoj reformi: S ovom Vladom se ne može razgovarati!

Ministar rad Marko Pavić održao je sastanak s predstavnicima Sindikata i HUP-a vezano uz prijedlog mirovinske reforme, a sindikati su napustili sastanak nakon 50 minuta

"Sadašnjim umirovljenicima želimo veće mirovine, koje smo i osigurali, želimo da sadašnji i budući umirovljenici se mogu uključiti u tržište rada. Za one koji idu u mirovinu sljedećih 10 ili 15 godina, a imat će bez reforme 600 do 700 kn manju mirovinu, želimo ih izjednačitibarem sa sadašnjim umirovljenicima. Omogućiti im izbor. Za najmlađe, koji će 40 godina provesti u sustavu rada želimo osnažiti drugi stup", kazao je Pavić. "Ubrzat ćemo produljenje rada već za 2031., ali to već ima gotovo polovica EU zemalja", kazao je Pavić.

"Sastanak je pokazao da obistinilo ono što smo očekivali, da je Vlada sve pripremila i da su nas stavili pred gotov čin. Danas na izričito pitanje je li postoji prostor za pregovore oko produljenja radnog vijeka do 67 godina starosti, oko penalizacije i nekih drugih stvari, ministar je vrlo jasno rekao da prostora za to nema", kazao je nakon sastanka predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.