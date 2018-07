Pavić će dodatkom na mirovine ugasiti požar, ali tu se skriva puno ozbiljniji problem

Prijedlog mirovinske reforme izazvao je brojne kritike stručnjaka i političke oporbe, a rješenja koja je ponudio ministar Marko Pavić nisu podržali ni koalicijski partneri HDZ-a. Najviše prijepora izazvalo je predloženo rješenje za mirovine koje bi se trebale isplaćivati iz prvog i drugog mirovinskog stupa

Do navedenog manjka dolazi zbog kratkog razdoblja kapitalizacije štednje i niskog postotka izdvajanja za drugi stup . Prema izračunu Ministarstva, uz postojeće uvjete za samo tri posto građana s izrazito visokim plaćama (najmanje tri puta više od prosjeka) kombinirana mirovina bila bi viša od one iz prvog stupa s dodatkom.

Kako bi riješila problem, Vlada predlaže proširenje prava na dodatak od 27 posto i na novu generaciju umirovljenika i to po istim pravilima – ako žele dodatak, ušteđevinu iz drugog stupa moraju prenijeti u prvi.

Dakle, ako prođe Vladin prijedlog, za većinu građana koji će idućih dvadesetak godina ići u starosnu mirovinu štednja u drugom stupu i dalje neće igrati nikakvu ulogu u određivanju mirovine. Njima će biti isplativiji povratak u prvi stup jer će im dodatak od 27 posto osigurati višu mirovinu.

Uz postojeće uvjete, kombinirane mirovine iz prvog i drugog stupa za značajniji dio osiguranika postat će isplative tek u daljoj budućnosti (za one koji u mirovinu idu 2040. i kasnije) i to samo ako dođe do povećanja izdvajanja za drugi stup s pet na 10 posto.