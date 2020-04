Osim nezapamćene tragedije u kojoj su umrle desetine tisuća ljudi, pandemija koronavirusa prekinula je mnoge opskrbne kanale, što je uzrokovalo nestašicu mnogih proizvoda diljem svijeta. Jedno od onih na kojima trenutno vlada prava nestašica tržište je fizičkog zlata. U Hrvatskoj (ali i cijeloj Europi) trenutno nema dovoljno zlatnih poluga i zlatnika za sve one koji bi ih htjeli kupiti

Kada dođe do poremećaja na nekom tržištu, najčešće dolazi ili do nagle promjene u potražnji ili u ponudi, no rijetko kad problem nastane na obje strane. Ovog puta je osim naglog skoka potražnje za fizičkim zlatom u istom trenutku došlo do naglog pada ponude zlatnih poluga. Naime značajan dio sirovine za izradu zlatnih poluga dolazi od otkupa lom zlata, doznajemo iz Banke zlata. No otkup se trenutno odvija u smanjenom obujmu jer mnogi potencijalni prodavači lom zlata trenutno ne izlaze iz kuće ili su postaje za otkup zatvorene, pa će svoje zlato prodati tek za nekoliko tjedana ili mjeseci. Zato mnoge rafinerije i talionice plemenitih metala trenutno teže dolaze do sirovine. Druge su pak u potpunosti obustavile sve poslovne aktivnosti zbog državnih zabrana rada. To se dogodilo u južnoj Švicarskoj, u kojoj se nalazi nekoliko velikih europskih talionica. Argor Heraeus, PAMP i Valcambi posljednja dva tjedna nisu radile, a od ovog tjedna počinju raditi sa smanjenim kapacitetom, odnosno proizvodit će barem 50 posto poluga manje nego inače.