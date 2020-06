Ovo je jedan od ključnih uzroka prosvjeda i nereda u SAD-u: U čak pola stoljeća nije se nimalo promijenila nejednakost u bogatstvu crnaca i bijelaca

U nizu uzroka koji su doveli do pojačanih rasnih napetosti, a u konačnici i brojnih prosvjeda ovih dana u SAD-u, nalazi se i razlika u materijalnom statusu nebjelačkog i bjelačkog stanovništva što se unatoč brojnim pokušajima i idejama ne uspijeva smanjiti

Prosvjedi koji su posljednjih desetak dana obilježili Sjedinjene Američke Države, na kojima se proziva američke policajce zbog pretjeranog i neopravdanog nasilja, posebno prema crnačkom stanovništvu, ponovo su u fokus stavili raspravu o uzrocima koji su doveli do takve situacije. Povod za prosvjede bilo je ubojstvo Georgea Floyda . Četrdesetšestogodišnjeg Floyda usmrtio je policajac Derek Chauvin prilikom privođenja zbog sumnje da je plaćao krivotvorenom novčanicom. Izostanak bilo kakvog propitkivanja prekomjerne upotrebe policijske sile u brojnim sličnim slučajevima veže se uz i dalje prisutne razlike u tretmanu nebjelačkog stanovništva u američkom društvu te uz sumnje u sustavni rasizam.

Glavna razlika proizlazi iz razlike u prihodima te iz dugovanja. U usporedbi s bijelcima, crni Amerikanci opterećeniji su dugovima. Među crnačkim domaćinstvima udio onih koja imaju dugove više od ukupne vrijednosti imovine kreće se oko petine. Među bijelcima taj je udio upola manji. Razlike se šire. Udio crnaca koji u vlasništvu posjeduju nekretninu danas je tek jedan postotni bod viši nego što je bio 1968. i iznosi 42 posto . Među bijelcima njih 73 posto posjeduje kuću ili stan. Nekretnine su klasičan alat za rast bogatstva u srednjoj klasi, podsjeća britanski tjednik The Economist.

Američka povijest obiluje epizodama koje neprestano onemogućavaju rast bogatstva među crnačkim stanovništvom. Od ropstva, preko služničkih odnosa, segregiranog stanovanja i školovanja, pa sve do oduzimanja imovine i raznih drugih politika - crncima nije bilo lako pokušati smanjiti materijalnu razliku između njih i bijelaca. Nakon što je šezdesetih godina SAD i zakonski zabranio svaku diskriminaciju došlo je do vrlo blagog pomaka na bolje, no kriza iz 2008. i 2009. stvari je vratila na staro. Nebjelačke manjine bile su posebno pogođene tadašnjom recesijom jer su kontroverzni drugorazredni hipotekarni krediti većinom bili u njihovim rukama.

Kako bi se riješio problem, nužno je razumijevanje uzroka koji stoje iza razlike u bogatstvima između bijelaca i crnaca u SAD-u, no razna objašnjenja i prijedlozi i dalje ne pomažu. Posljednjih godina sve se više ukazuje na nastavak diskriminacije i dugu povijest rasističkih javnih politika kojima se crnce birokratski onemogućavalo da, primjerice, podignu stambene kredite. Na taj je način otežan prijenos bogatstva iz generacije u generaciju.