Obišli smo našeg najvećeg uzgajivača mini rajčica. 'Proizvodnja nam je zbog manjka radnika gotovo stala, a onda je stigao spas iz Indije i Nepala'

Rajčica je stigla u Europu iz Južne Amerike krajem 15. stoljeća. Botaničari će vam reći da se radi o voću, a za kuhare i običan puk ona je povrće. Kad se počela uzgajati na području Hrvatske, nije poznato. Trenutno najveći domaći i regionalni proizvođač specijalnih sorta rajčica je Zarja grupa. Sa sjedištem u Kerestincu pored Svete Nedjelje, Zarja uzgoja manje sorte kao što su cherry, cocktail i shake. U dućanima se prodaju pod brendom Rajska. Kako se uzgajaju i zaslužuju li taj božanski naziv, provjerila je ekipa tportala

Za novinare tportala, koji se prvi put susreću s takvom proizvodnjom, staklenici izgledaju futuristički. Između nepreglednih redova rajčica, čije se stabljike uzdižu na oko tri metra visine, radnici na pokretnim platformama beru zrele plodove. Idiličnu atmosferu začinjava umirujuće zujanje bumbara. Njih čak 10.000 zaduženo je za oprašivanje biljaka.

Dok se šećemo alejom crvenih i žutih rajčica, Belić se prisjeća početaka Zarje u Hrvatskoj.

'Krenuli smo s klasičnom grapollom. Ali kako smo odmah odudarali od konkurencije kvalitetom, tražili smo način na koji da u dućanu napravimo razliku između nas i ostalih. Jer na policama trgovina sve grapolle izgledaju iste. Palo nam na pamet to da pakiramo naše rajčice. S vremenom smo se prebacili na cherry. U to doba ta sorta se vrlo malo konzumirala i možemo reći da smo naučili hrvatske kupce da je više cijene. Od početka se vodimo samo jednom mišlju, a to je da krajnji proizvod kupcu bude što ukusniji i mirišljaviji', ustvrdio je Belić.