Mladi poduzetnik iz Zagorja: Radije bih radio dodatni posao i noćnu smjenu, nego tražio novac od roditelja

Biznis s pametnim klupama 20-godišnji Marko Varga iz Zlatara pokrenuo je doslovno s nula kuna. Prvih pet prodao je dok su još bile samo na papiru. Za njih je dobio predujam i to mu je bio početni kapital. Isporučio ih je u roku, a zatim je dobio i prvi kredit. Tako je korak po korak ili, bolje reći, kunu po kunu došao do trenutka u kojem je, krajem prošle godine, osnovao tvrtku QBen, a ona će ove godine prodati više od 100 pametnih klupa širom Hrvatske. Ali Vargine ambicije su mnogo veće…

'Za vrijeme škole dosta sam vremena proveo po bolnicama i zato sam puno izostajao s nastave. Zbog toga sam se s profesorima znao družiti i na gablecima. Više je to bilo na prijateljskoj razini, nego klasični odnos profesora i učenika. Odradili bismo sve što je trebalo za školu, a zatim bismo razgovarali o onome što me zanimalo. Puno su mi pomogli. S nekima još surađujem', rekao je Varga.

Pametne klupe sastavlja u radionici pored obiteljske kuće, a na njihovoj izradi radi od 20 do 30 ljudi različitih profesija, većinom iz kooperantskih tvrtki. Vargini su roditelji i sami poduzetnici. Otac je umjetnik i ima obrt dok majka vodi firmu koja se bavi trgovinom na malo.

'Bili su skeptični na početku. Dali su mi podršku, međutim moglo se čuti i da pustim to i upišem fakultet. Ali ja sam se primio posla jer volim raditi. Kako smo zadnjih mjesec dana zatrpani narudžbama, radim od pet, šest ujutro pa sve do 22 sata. No nije mi teško jer me ovaj posao ispunjava', istaknuo je Varga.