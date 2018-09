'Moramo zaustaviti rast privatnog smještaja! Neke gradove to će odvući u propast'

Hrvatska je ovisna o turizmu. Niti jedna zemlja u Europi nema tako visok udio turističkog sektora u ukupnom BDP-u, gotovo 20 posto, kao Lijepa Naša. Zbog toga je razumljivo zašto su se upalila zvona na uzbunu nakon što ove sezone u tri udarna mjeseca nismo imali stope rasta dolazaka i noćenja kao prethodnih godina, kad su padali rekordi. Što je tome razlog i u čemu se pogriješilo, razgovarali smo sa Sinišom Topalovićem, direktorom hrvatskog ureda konzultantske tvrtke Horwath HTL, koja je specijalizirana za savjetovanje u turizmu i hotelijerstvu

Svakako. U prošle tri godine naš turistički sektor živio je u carstvu snova, gdje se uživalo u ni s čime zasluženoj povlaštenoj tržišnoj poziciji zbog problema u konkurentskim destinacijama. Naravno, nije to išlo samo na ruku Hrvatskoj, već i Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, Sloveniji, Austriji i ostalim destinacijama. Kratkoročno su s tržišta nestale Grčka, Turska i Maroko, a nešto duže Egipat i Tunis. U ovoj godini svi su se oni vratili i logično je kako se to osjetilo jer više nije bilo značajnog prelijevanja potražnje. Još prije dvije godine upozoravali smo da je takva pozitivna tržišna situacija kratkoročna. Nije bilo realno očekivati kako će jedna Grčka ili Turska biti izvan tržišta duži niz godina. Globalno turističko tržište kontinuirano raste i pokazalo se vrlo otporno na terorizam, globalne krize i ostale nestabilnosti. Imate primjer Pariza, Nice, Londona i Bruxellesa, gdje se unatoč terorističkim napadima turizam oporavio u vrlo kratkom roku.

Sad smo se vratili zapravo na stare stope rasta noćenja i dolazaka od tri do pet posto godišnje. Na razini Europe to je sasvim pristojan i prosječan rast i ne radi se ni o kakvoj tragediji. Moramo biti svjesni kako nismo ni mogli očekivati rekordne brojke jer u zadnje tri godine nismo osjetno poboljšali kvalitetu našeg turističkog proizvoda, izuzev u segmentu hotela, gdje su realizirane određene investicije. Međutim na makro razini cijelog sektora nismo značajno povećali broj hotela, dapače u udjelu su hoteli dodatno opali jer je većina rasta kapaciteta došla iz segmenta privatnog smještaja, što je još više pogoršalo ionako nekonkurentnu smještajnu strukturu. Uz to, nisu otvarane ozbiljne turističke atrakcije, novi muzeji, nismo na inovativne načine počeli koristiti nacionalne parkove kroz podizanje iskustva korisnika...

Privatni smještaj nema tako potentnu snagu produžetka turističke sezone kao hoteli. Osim kvalitetnih vila i kuća za odmor, većina ostalog privatnog smještaja radi samo tri do četiri mjeseca. Njihova prosječna godišnja popunjenosti je svega 15 posto godišnje, što je iznimno slab rezultat. To je očit znak kako tu nešto ne funkcionira i da takva ponuda nije konkurentna niti formula za dugoročno održiv model razvoja turizma.

Želim istaknuti da privatne iznajmljivače ne treba stigmatizirati. Istina je da od osamostaljenja nismo našli formulu snažnog gospodarskog rasta na nekim drugim polugama poput industrije, uslužnih djelatnosti ili IT sektora. Ali nužno je da prijeđemo iz modela 90-ih, kad je iznajmljivanje kreveta turistima bila socijalna kategorija, u model u kojem na to gledamo kao biznis koji treba adekvatno oporezivati. Sad imate situaciju da iza desetaka milijuna noćenja koja se godišnje realiziraju ne stoji nijedno radno mjesto koje plaća doprinose i ostala davanja kojima bi se dao doprinos održivosti ekonomskog sustava turističke djelatnosti i destinacija. U ovom trenutku privatni smještaj ima povlašteni porezni tretman koji se temelji na iznimno niskim stopama oporezivanja, što na ovu masu kapaciteta predstavlja ogroman gubitak potencijalnih budžetskih prihoda.

Kako ukrotiti taj cunami kreveta u privatnom smještaju?

Najveći problem je ogroman broj malih apartmana s tri zvjezdice koji niču pod agendom širenja stambenih zona u priobalnim mjestima. U takvim zonama grade se apartmanske zgrade koje lokalni vlastodršci toleriraju kupujući time svoju političku stabilnost, odnosno barem do sada je to bio slučaj u velikom broju destinacija. Time se dugoročno ugrožava ne samo održivost same destinacije, već cjelokupan model hrvatskog turizma. U ovom trenutku preko 80 posto naših smještajnih kapaciteta je u privatnom smještaju ili kampovima. Za usporedbu, naša konkurencija ima od 50 do 60 posto smještaja u hotelima. Znači, osim pametnije porezne politike, za zaustavljanje rasta privatnog smještaja nužno je bolje upravljanje prostornim planovima kako bi se zaustavila populistička spirala koja vuče u propast pojedine destinacije na obali. Ono što bi trebalo učiniti je svakako olakšati poziciju malih obiteljskih hotela i na taj način otvoriti prostor za prerastanje apartmana i soba u male hotele, čime bi se dodatno utjecalo na podizanje kvalitete i produžetak sezone.

Što je nužno napraviti da bismo spremnije dočekali iduću turističku sezonu?

Nužno je stabilizirati cijene i dovesti ih u fer odnos vrijednosti za novac. Hotelijeri, ali i drugi pružatelji smještaja previše ovise o online travel agentima. Trebalo bi jačati vlastite kanale prodaje i raditi na podizanju lojalnosti, čime se u konačnici osigurava jeftiniji trošak akvizicije, zaobilaze posredničke provizije i stvara dodatan prostor za upsell. Naravno, to traži dugogodišnji rad, ali na tome treba uporno i kontinuirano raditi. U turizmu ne prolaze kratkoročna rješenja, već se traže dugoročne vizije i dugoročna rješenja.