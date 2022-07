Noćna mora zvana Sjeverni tok: Je li Putin zauvijek odsjekao Europu od ruskih plinskih polja i osudio nas na zimu svih zima?

Panika vlada europskim metropolama otkako je Rusija zatvorila plinovod Sjeverni tok 1. Iako se radi o planiranom desetodnevnom prekidu zbog održavanja postrojenja, mnogi se boje da Moskva više neće otvoriti plinovod. Bruxelles je najavio da će 20. srpnja objaviti plan pripravnosti za zimu kako bi sve zemlje imale dovoljno plina. Analitičari su sumnjičavi prema tome i strahuju od scenarija prema kojem će svaka zemlja čuvati plin unutar svojih granica ne brinući se o susjedu

Stanje uzbune u Parizu i Berlinu daleko je od optimističnog raspoloženja otprije tri mjeseca, kada su najviši europski dužnosnici najavili koordinirano odmicanje od ruskog plina s ciljem da se ovisnost smanji za dvije trećine ove godine.

Već je do 16. lipnja bio jasno da od toga neće biti ništa jer je Unija uvezla više ruskog plina nego što je to planirala u proračunu za ovu godinu. I to usprkos tome što je Moskva prekinula opskrbu nekim zemljama, a drugima je osjetno smanjila.

Panika se nakratko dodatno rasplamsala u ponedjeljak, kada je talijanski Eni izvijestio da su isporuke Gazproma s 32 milijuna kubičnih metara plina dnevno pale na 21 milijun kubika. Situacija se smirila kad je postalo jasno da je do toga došlo zbog zatvaranja Sjevernog toka, a ne, kako su se neki bojali, dodatnog zatvaranja drugih cjevovoda koji prolaze kroz Ukrajinu ili grana plinovoda Turski tok, koje idu kroz Bugarsku.