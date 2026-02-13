Njemačkom tehnološkom divu porasli prihodi: 'Umjetna inteligencija snažan je pokretač'

U razdoblju od listopada do prosinca, prvom kvartalu Siemensove fiskalne 2026. godine, ukupni prihodi iznosili su 19,1 milijardu eura i bili su veći za četiri posto nego godinu dana ranije. Kada se isključe tečajne razlike i promjene u portfelju uvećani su za osam posto.

Vrijednost narudžbi porasla je za 10 posto, na 21,4 milijarde eura, pokazalo je izvješće o poslovnim rezultatima kompanije sa sjedištem u Muenchenu.

Dobit u prvom tromjesečju iznosila je 2,22 milijarde eura i bila je manja za 43 posto nego na početku fiskalne 2025. godine kada je rezultat uključivao prihod od prodaje Innomotics od 2,1 milijardu eura. Dobar početak fiskalne godine dijelom je rezultat uspjeha u rastu kompanije bez potrebe za većim investicijama ili višim fiksnim troškovima te u integraciji korištenja umjetne inteligencije u poslovanje, rekao je izvršni direktor Roland Busch.

„Siemens je vrlo dobro pozicioniran na svojim rastućim tržištima. Umjetna inteligencija snažan je pokretač rasta za naše poslovanje“, dodao je. Otprilike polovinu dobiti osigurao je odjel Pametna infrastruktura, od 1,05 milijardi eura. Iznos je veći za 18 posto nego na početku fiskalne 2025.

Tom dijelu poslovanja na ruku ide gradnja podatkovnih centara, za koje je priljev narudžbi bio „izvanredan“, prema riječima glavnog financijskog direktora Ralfa Thomasa. Poboljšala se i situacija u donedavno posustalom odjelu Digitalne industrije, prema skoku dobiti za 37 posto, na 804 milijuna eura. Priljev narudžbi porastao je za 15 posto, odražavajući pojačanu potražnju za automatizacijom.

Najmanji od tri segmenta, Mobilnost, također je dobro poslovao, zaključivši prvi kvartal s dobiti od 286 milijuna eura, za 15 posto većom u odnosu na isto razdoblje fiskalne 2025..

Cijene dionica Siemensa poskočile su jutros u trgovanju nakon objave poslovnih rezultata i njegova tržišna kapitalizacija premašila je 217 milijardi eura, pretekavši softversku tvrtku SAP na čelu ljestvice u sklopu njemačkog dioničkog indeksa DAX-a, primjećuje novinska agencija dpa.