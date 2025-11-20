Njemačka u problemima: Autoindustrija zapošljava najmanje ljudi od 2011. godine

Posrnula njemačka automobilska industrija zapošljava najmanje ljudi od 2011. godine, nakon ukidanja desetaka tisuća radnih mjesta. Mnogi su poslovi izgubljeni i u drugim industrijskim sektorima. U tijeku je gospodarska kriza koja njemačku industriju košta desetke tisuća radnih mjesta
Samo u automobilskoj industriji na kraju trećeg tromjesečja radilo je više od 48.700 ljudi manje nego godinu ranije, objavio je Savezni zavod za statistiku u Wiesbadenu. To predstavlja pad od 6,3 posto – strmiji nego u bilo kojem drugom velikom industrijskom sektoru s više od 200.000 zaposlenih.
U prerađivačkom sektoru 120 tisuća ljudi manje
S ukupno 721.400 zaposlenih, automobilska industrija pala je na najnižu razinu od sredine 2011. Dobavljači su bili znatno jače pogođeni otpuštanjima nego proizvođači. To je 'tipično za gospodarski teška vremena, jer se tada pritisak troškova velikim dijelom prenosi s proizvođača automobila na dobavljače', rekao je Cyrus de la Rubia, glavni ekonomist Hamburg Commercial banke, piše tagesscau.
Krajem trećeg tromjesečja cjelokupan prerađivački sektor zapošljavao je oko 5,43 milijuna ljudi – što je 120.300 manje, odnosno pad od 2,2 posto u odnosu na prethodnu godinu. Jedini veliki industrijski sektor u kojem je došlo do rasta zaposlenosti bila je prehrambena industrija, u kojoj je broj zaposlenih porastao za 1,8 posto, na 510.500 ljudi.
'Dugotrajna recesija u prerađivačkom sektoru jasno se odražava u kretanju zaposlenosti', rekao je de la Rubia.
Podaci pokazuju gdje se nalaze žarišne točke krize u njemačkoj industriji, dodao je Sebastian Dullien, direktor Instituta za makroekonomiju i istraživanje konjunkture (IMK) pri Zakladi Hans Böckler. Sveukupno, međutim, gubici radnih mjesta ostali su umjereni u odnosu na pad proizvodnje i narudžbi.
Iako se, prema münchenskom institutu Ifo, barometar poslovne klime u njemačkoj automobilskoj industriji u listopadu osjetno popravio, ukupno raspoloženje ostaje sumorno. Primjerice, proizvođač kamiona i autobusa MAN planira ukinuti oko 2.300 radnih mjesta u Njemačkoj. Rezovi će ponajviše pogoditi njegov glavni pogon u Münchenu (1.300 radnih mjesta), zatim Salzgitter (600) te Nürnberg (400), objavila je danas tvrtka.
Pad u kemijskoj industriji
Mnogi su poslovi izgubljeni i u drugim industrijskim sektorima, kako je dodatno izvijestio Savezni zavod za statistiku. U strojarstvu je zaposlenost pala za 2,2 posto, na oko 934.200 ljudi na kraju trećeg tromjesečja. Kemijska industrija zabilježila je blagi pad od 1,2 posto, na 323.600 zaposlenih unutar godine dana, a proizvodnja električne opreme pala je za 0,4 posto, na 387.500 ljudi.
Gubici radnih mjesta bili su osobito teški u proizvodnji i preradi metala (pad od 5,4 posto) te u proizvodnji opreme za obradu podataka, elektroničkih i optičkih proizvoda (pad od tri posto). Njemačke kompanije bore se s visokim američkim carinama i usponom kineskih proizvođača električnih automobila. U posljednje vrijeme suočene su i s problemima u opskrbi poluvodičima tvrtke Nexperia.
Njemačkoj je potrebna sveobuhvatna industrijska politika, tvrdi ekonomist Dullien.
'Agresivne trgovinske politike SAD-a, kao i agresivne industrijske politike Kine, imaju za cilj potaknuti domaću proizvodnju. To se događa na štetu njemačke industrije', kaže direktor IMK-a.
Njemačka bi trebala potaknuti EU da sama definira ključne industrije te da jedinstveno tržište iskoristi za promicanje europske proizvodnje.