Njemačka u problemima: Autoindustrija zapošljava najmanje ljudi od 2011. godine

Samo u automobilskoj industriji na kraju trećeg tromjesečja radilo je više od 48.700 ljudi manje nego godinu ranije, objavio je Savezni zavod za statistiku u Wiesbadenu. To predstavlja pad od 6,3 posto – strmiji nego u bilo kojem drugom velikom industrijskom sektoru s više od 200.000 zaposlenih.

U prerađivačkom sektoru 120 tisuća ljudi manje

S ukupno 721.400 zaposlenih, automobilska industrija pala je na najnižu razinu od sredine 2011. Dobavljači su bili znatno jače pogođeni otpuštanjima nego proizvođači. To je 'tipično za gospodarski teška vremena, jer se tada pritisak troškova velikim dijelom prenosi s proizvođača automobila na dobavljače', rekao je Cyrus de la Rubia, glavni ekonomist Hamburg Commercial banke, piše tagesscau.

Krajem trećeg tromjesečja cjelokupan prerađivački sektor zapošljavao je oko 5,43 milijuna ljudi – što je 120.300 manje, odnosno pad od 2,2 posto u odnosu na prethodnu godinu. Jedini veliki industrijski sektor u kojem je došlo do rasta zaposlenosti bila je prehrambena industrija, u kojoj je broj zaposlenih porastao za 1,8 posto, na 510.500 ljudi.