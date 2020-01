Nikica Škunca novi predsjednik Uprave IN2 grupe

Početkom veljače Nikica Škunca, koji je posljednjih desetak godina bio na poziciji direktora poslovne jedinice interneta i novih medija Nove TV, preuzima poziciju predsjednika Uprave IN2 grupe

'S obzirom na to da se moje obrazovanje i velik dio karijere vežu uz IT industriju, osobito me veseli prilika pridružiti se IN2 grupi, kompaniji koja je regionalni lider u razvoju softvera i digitalnih rješenja. Vjerujem da iskustvo i znanje koje donosim može značajno doprinijeti daljnjem rastu i razvoju kompanije', rekao je Nikica Škunca koji je karijeru započeo u Hrvatskom telekomu, u kojem je na raznim pozicijama proveo više od 10 godina, baveći se razvojem proizvoda te predvodeći timove i odjele istraživanja i razvoja ICT poslovanja.