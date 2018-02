IN2 i s novim vlasnikom zadržava autonomnost, očekuje daljnji rast

Vodeća softverska tvrtka u Hrvatskoj IN2 i s novim vlasnikom, kanadskom grupom CSI, zadržava svoju autonomnost i neće se 'razbijati' na dodatne tvrtke, te planira nove projekte, globalno širenje i nastavak pozitivnih trendova u poslovanju, ističe za Hinu nova predsjednica Uprave IN2 Katarina Šiber Makar.

Šiber Makar je do sada bila članica uprave, a na čelnu poziciju imenovana je sredinom siječnja, nakon što je početkom ove godine IN2 preuzela globalna grupa Constellation Software Inc. (CSI), čije je sjedište u Torontu u Kanadi, i to putem tvrtke u njenom vlasništvu, Vela Operating Group, odnosno njezine podružnice Aquila Software.

Tada su izvijestili da CSI preuzima tvrtke s potencijalom rasta ili one koje su već ostvarile vodeći položaj u razvoju softvera za razne industrije, što je IN2 na hrvatskom, ali i širem regionalnom tržištu, te je i stoga ta akvizicija jedna od jačih na domaćem ICT tržištu.