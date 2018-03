Napravio sam dobar posao s Agrokorom, a isplatio mi se i Hajduk

Prije nešto više od četiri godine splitski poduzetnik Svjetlan Stanić, odnosno njegova tvrtka Stanić Beverages, od Ivice Todorića kupio je brend voćnih sokova Juicy. Godinu kasnije ušao je na tržište Ujedinjenih Arapskih Emirata i vrlo brzo postao kraljevski dobavljač vodećih restorana i klubova u Dubaiju, prodaja je skočila tri i pol puta, a prošle godine izvoz u tu regiju narastao je doslovno za 900 posto. Ušao je i u vodeći europski maloprodajni lanac, francuski Carrefour

Cjelokupna regija MENA (Middle East and North Africa) vrlo je potentno tržište za proizvođače bezalkoholnih pića. S obzirom na to da se radi o zemljama u kojima je alkohol u većini slučajeva zabranjen, a vremenske prilike utječu na veliku konzumaciju tekućine, logično je zaključiti kako je potrošnja bezalkoholnih pića i vode vrlo visoka, što potvrđuju i brojke. Primjerice, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima potrošnja soka po stanovniku je 59 litara, u Saudijskoj Arabiji 52 litre, dok je u Hrvatskoj 23 litre po stanovniku. S druge strane riječ je o tržištu s vrlo strogim pravilima za registraciju novih proizvoda, strogim kontrolama kvalitete i ispravnosti. Naš put nije bio jednostavan, dugo smo radili na pripremi za nastup na novim tržištima, što je podrazumijevalo pronalazak lokalnog distributera, analizu tržišta i potreba potrošača te na kraju registraciju.

Naša najznačajnija tržišta su i dalje Hrvatska i Bosna i Hercegovina te čine 80 posto našeg poslovanja, no cilj nam je doći do omjera u kojem će 50 posto prihoda biti iz izvoza. Što više izvozimo, manje smo osjetljivi na negativna kretanja koja se događaju na lokalnom tržištu. Svako tržište ima svoje specifičnosti, stoga je priprema i analiza svakog novog tržišta iznimno važna kako bismo uopće mogli procijeniti što je lukrativno za naš brend, a što nije.

Koliko je hrvatska tvrtka poput vaše konkurentna na zapadnim, a koliko na istočnim tržištima?

Hrvatski brendovi su konkurentniji na tržištima u regiji zato što postoji općenita percepcija potrošača o kvaliteti, a i neki proizvodi su im poznati otprije. Na potpuno novim tržištima ne postoji nikakva percepcija ni o našem brendu, a ponekad ni o zemlji iz koje dolazimo. Smatram da je iznimno važno raditi na brendiranju Hrvatske kao zemlje kako bi se mogli brendirati i hrvatski proizvodi na stranim tržištima. Primjerice, Italija je poznata kao zemlja kvalitetnih vina i naravno da je talijanskim proizvođačima vina lakše izvesti i pozicionirati ih u zapadnim zemljama od hrvatskih proizvođača.

Koliku i kakvu podršku imate od državnih institucija ili HGK te koliko vam je ona uopće potrebna?

Podrška postoji, no smatram da bi sve institucije trebale iskoristiti sinergiju i raditi ponajviše na brendiranju Hrvatske, a posljedično će i svi gospodarstvenici imati koristi od toga. Zahvaljujući turizmu svijet nas sve više prepoznaje kao zemlju koja ima izvrsnu gastronomiju, kvalitetne namirnice i ekološku proizvodnju. Smatram da tu činjenicu trebamo što bolje iskoristiti u brendiranju Hrvatske i hrvatskih izvoznika iz sektora prehrambene industrije.

Tvrtku ste prije četiri godine kupili od Ivice Todorića za 45 milijuna eura. Kako iz današnje perspektive gledate na taj potez?

Prije no što je Stanić Beverages preuzeo brend Juicy, naša glavna djelatnost u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini bila je distribucija, a to je puno više od pukog postavljanja proizvoda na police. U proteklih dvadesetak godina rada s najvećim internacionalnim kompanijama i brendovima usvojili smo mnoga globalna znanja i vještine, primijenili ih lokalno te stekli iznimno iskustvo u svim segmentima tržišnog poslovanja. Bitna razlika između distribucije i proizvodnje jest u tome što u prvom slučaju dobivate finalni proizvod na koji nemate gotovo nikakav utjecaj, a sada imamo mogućnost i odgovornost u kreaciji vlastitog proizvoda. To je, naravno, velik izazov, no ja volim izazove.