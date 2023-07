Nakon smanjenja cijena Tesla isporučio rekordan broj automobila

Većinom su bili proizvedeni i isporučeni Model 3 sedan i Model Y crossover i to 460.211 proizvedenih i 446.915 isporučenih. Uz to, Tesla je proizveo i 19.489 skupljih Modela X i Modela S, a isporučio njih 19.225.

Analitičar u Wedbush Securitiesu Dan Ives ocijenio je to "trofejnim tromjesečjem" za tvrtku. Ostvarena je rekordna isporuka vozila, no to se očekivalo, dodao je, navevši da se na Wall Street prognozirala isporuka oko 447.000 vozila.