Nakon Slovenije, problemi zbog Agrokora i u Srbiji: Banka naplatila dug od 15 milijuna eura, Fortenova ostaje bez dijela tvornice ulja?

Fortenova se ovaj tjedan mora suočiti s novim problemima s imovinom koja je i dalje formalno u vlasništvu Agrokora, piše u subotu Večernji list.

Nakon što su im u Sloveniji zaplijenjene dionice Mercatora , u Srbiji je pravomoćnom postala odluka da se dug Banca Intese od 15,2 milijuna eura s kamatama, kao i troškovi postupka, može naplatiti imovinom Agrokora. To pak znači da Fortenova može ostati bez manjeg dijela tvornice ulja Dijamant, čiju je prodaju banka blokirala još u rujnu 2017. godine, navodi dnevnik.

U Fortenovi pak objašnjavaju da je Banca Intesa kao vjerovnik Agrokora svoja potraživanja naplatila nagodbom te da, ako aktivira svoje pravo o naplati ukupnog duga, može očekivati tužbu Fortenove jer se nitko ne može naplatiti u dva navrata, ali isto tako napominju i da nakon pravomoćnosti presude banka ima pravo naplatiti dug.

"Suprotno navodima iz presude, a sukladno Nagodbi vjerovnika Agrokora čija je implementacija započela 1. travnja 2019. godine, Banca Intesa Beograd već se naplatila za cjelokupno navedeno potraživanje tako da je primila vlasničke i dužničke vrijednosne papire, i to depozitarne potvrde, u nominalnom iznosu od 1,34 milijuna eura i zamjenjive obveznice u nominalnom iznosu od 5,4 milijuna eura, čime je postala suvlasnik Fortenova grupe s udjelom od 0,5 posto", kažu u Fortenovi te dodaju da je to Agrokor istaknuo u postupku, ali "sud u Srbiji nije uzeo u obzir, i to zbog proceduralnih, a ne sadržajnih razloga".

Nakon zapljene dionica Mercatora u Sloveniji, tako se u novoj poslovnoj godini Fortenova mora suočiti s još jednim problemom koji dolazi iz zemalja u kojima lex Agrokor nije priznat, donosi Večernji list.