Ovo je deset događaja koji su obilježili poslovnu 2019.

Kriza brodogradilišta, transformiranje Agrokora u grupu Fortenova i preuzimanje Kraša samo su neka od gospodarskih događanja koja su obilježila godinu na izmaku. Izabrali smo njih deset po kojima ćemo pamtiti 2019.

U studenom je izdana obveznica u iznosu od 11 milijardi kuna, a to zaduženje ostvareno je po najpovoljnijim uvjetima u povijesti.

Stečajna upraviteljica Marija Ružić predložila je očuvanje brodogradnje u Puli, i to putem tvrtke kćeri Uljanik brodogradnja 1856, na koju bi se prenijele koncesija i gradnja brodova. Skupština vjerovnika na kojoj su se oni trebali očitovati o tome odgođena je za 22. siječnja iduće godine.

Zatim se pojavila mogućnost da Uljanik i 3. maj preuzme kineski koncern China Shipbuilding Industry Corporation, no i taj je pokušaj propao. Uslijedio je niz sudskih ročišta, da bi u svibnju sud otvorio stečaj nad Uljanikom.

Listopad je obilježio odlazak Irene Weber s mjesta izvršne direktorice, da bi u prosincu stigla vijest da je slovenska regulatorna agencija AVK privremeno oduzela Agrokoru dionice Mercatora. Uprava se žalila na to rješenje i sad se čeka odluka slovenskog suda.

Preuzimanjem Kraša, braća Pivac svrstala su se uz bok najvećim prehrambenim tvrtkama kao što su Podravka , Atlantic grupa , Vindija i Fortenova. Pivci sada upravljaju Mesnom industrijom Braća Pivac, PPK-om Karlovac, Vajdom iz Čakovca, Krašem te tvrtkom Sol Tourism, a one zajedno godišnje uprihode više od tri milijarde kuna i imaju oko 3500 zaposlenih. Kako su Pivci izgradili svoje poslovno carstvo, možete pročitati ovdje.

Kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation zasad nema problema u gradnji Pelješkog mosta. U pogonima u Kini završena je izrada prvog segmenta čelične rasponske konstrukcije.

Sredinom prosinca premijer Andrej Plenković otvorio je novoizgrađenu prugu Sv. Ivan Žabno – Gradec dugu 12,2 kilometra. Ono što je čini posebnom je da je to prva pruga u Hrvatskoj izgrađena nakon 52 godine. Za to je bilo potrebno 258 milijuna kuna, sufinanciranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj te iz Kohezijskog fonda.

Ako je vjerovati ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću, na tome se neće stati. U obnovu i izgradnju željezničke infrastrukture do 2030. godine bit će uloženo, najavio je on, oko 3,5 milijardi eura. U sklopu toga bi se izgradila nova nizinska pruga od Rijeke do Zagreba.

Kriza u Đuri Đakoviću