TSMC

Na valu umjetne inteligencije: Proizvođaču čipova prihodi otišli u nebo

Bi. S. / Hina

10.10.2025 u 02:00

TSMC
TSMC Izvor: EPA / Autor: RITCHIE B. TONGO
Bionic
Reading

Tajvanski proizvođač čipova TSMC preliminarno je u četvrtak izvijestio o skoku prihoda u razdoblju od siječnja do rujna na valu potražnje za aplikacijama umjetne inteligencije

TSMC-ov neto prihod iznosio je u razdoblju od siječnja do rujna 2,76 bilijuna novotajvanskih dolara (90,4 milijarde američkih dolara) i bio je veći za 36,4 posto nego u istom razdoblju 2024. godine.

Podaci za razdoblje od srpnja do rujna pokazuju neto prihod od 989,92 milijarde tajvanskih dolara (32,4 milijarde američkih dolara), veći za 30,3 posto nego u trećem prošlogodišnjem tromjesečju.

vezane vijesti

Krajem srpnja uprava je procijenila da bi prihod u trećem tromjesečju mogao iznositi od 31,8 milijardi do 33 milijarde američkih dolara, uz napomenu financijskog direktora Wendella Huanga da bi oslonac poslovanju i u ljetnim mjesecima trebala biti snažna potražnja za aplikacijama za umjetnu inteligenciju i za računalstvo visokih performansi.

Tajvanska tvrtka profitira na pojačanoj upotrebi umjetne inteligencije koja je i više nego nadoknadila smanjenu potražnju za čipovima namijenjenim potrošačkoj elektronici u uređajima poput tableta i ubraja među svoje klijente divove poput Nvidije i Applea.

Kompletno poslovno izvješće za treće tromjesečje bit će objavljeno sredinom listopada.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ANALIZA TPORTALA

ANALIZA TPORTALA

Kako prolaze debitanti na burzi? Ing-Grad u velikom plusu, Žito posrće
veliki posao

veliki posao

Sprema se trampa između države i MOL-a? Sve košta oko 250 milijuna eura
kina ubila konkurentnost

kina ubila konkurentnost

Europa kreće u rat za srce svoje industrije: Treba li nam uopće još 'domaći' čelik

najpopularnije

Još vijesti