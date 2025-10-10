Na valu umjetne inteligencije: Proizvođaču čipova prihodi otišli u nebo

Tajvanski proizvođač čipova TSMC preliminarno je u četvrtak izvijestio o skoku prihoda u razdoblju od siječnja do rujna na valu potražnje za aplikacijama umjetne inteligencije
TSMC-ov neto prihod iznosio je u razdoblju od siječnja do rujna 2,76 bilijuna novotajvanskih dolara (90,4 milijarde američkih dolara) i bio je veći za 36,4 posto nego u istom razdoblju 2024. godine.
Podaci za razdoblje od srpnja do rujna pokazuju neto prihod od 989,92 milijarde tajvanskih dolara (32,4 milijarde američkih dolara), veći za 30,3 posto nego u trećem prošlogodišnjem tromjesečju.
Krajem srpnja uprava je procijenila da bi prihod u trećem tromjesečju mogao iznositi od 31,8 milijardi do 33 milijarde američkih dolara, uz napomenu financijskog direktora Wendella Huanga da bi oslonac poslovanju i u ljetnim mjesecima trebala biti snažna potražnja za aplikacijama za umjetnu inteligenciju i za računalstvo visokih performansi.
Tajvanska tvrtka profitira na pojačanoj upotrebi umjetne inteligencije koja je i više nego nadoknadila smanjenu potražnju za čipovima namijenjenim potrošačkoj elektronici u uređajima poput tableta i ubraja među svoje klijente divove poput Nvidije i Applea.
Kompletno poslovno izvješće za treće tromjesečje bit će objavljeno sredinom listopada.