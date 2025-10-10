Na valu umjetne inteligencije: Proizvođaču čipova prihodi otišli u nebo

TSMC-ov neto prihod iznosio je u razdoblju od siječnja do rujna 2,76 bilijuna novotajvanskih dolara (90,4 milijarde američkih dolara) i bio je veći za 36,4 posto nego u istom razdoblju 2024. godine.

Podaci za razdoblje od srpnja do rujna pokazuju neto prihod od 989,92 milijarde tajvanskih dolara (32,4 milijarde američkih dolara), veći za 30,3 posto nego u trećem prošlogodišnjem tromjesečju.