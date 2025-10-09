NOVA OZLJEDA

Igrač Dinama od 3,5 milijuna eura doživio rupturu lista! Ovo je njegov kraj u Dinamu

N.M.

09.10.2025 u 13:09

NK Dinamo
NK Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Luka Stanzl/PIXSELL
Jedan igrač Dinama vrlo vjerojatno je odigrao svoje posljednje minute za Dinamo.

Kako javljaju Sportske novosti, Ronael Pierre-Gabriel je doživio rupturu lista te je ponovno van pogona. Vijest dolazi nekoliko dana nakon informacije da ponovno trenira s momčadi i konkurira za nastup.

Početkom rujna, kada je Dinamo objavio popis igrača za Europsku ligu, na njemu nije bilo imena Romena Pierre-Gabriela. Već tada postalo je jasno da na desnog beka zapravo više ne računaju ozbiljno. Iako je službeno objašnjenje bilo da je ozlijeđen, nikada nije precizirano da se radi o ozljedi koja bi ga na dulje izbacila iz stroja.

U jednom je trenutku čak ponovno počeo trenirati s momčadi, no ubrzo se opet vratio individualnim treninzima, žaleći se na nove bolove. Sad se ponovno priključio ekipi – ali i ovaj put nije imao sreće, jer ga je pogodila nova ozljeda.

Pierre-Gabriel s Dinamom ima ugovor do ljeta sljedeće godine, no produljenje se, prema svemu sudeći, neće dogoditi. Sve upućuje na to da će već ove zime napustiti Maksimir i postati bivši igrač zagrebačkog kluba. Za Dinamo je dosad Pierre-Gabriel skupio 52 nastupa te prema Transfermarktu vrijedi 3,5 milijuna eura.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
NEVIĐENI SKANDAL

NEVIĐENI SKANDAL

tenis

