Na mukama više od 16.000 poduzetnika - hoće li propasti njihove uspješne tvrtke u kojima je zaposleno 180.000 ljudi

Narednih godina velik broj hrvatskih poduzetnika naći će se pred odlukom o tome kome prepustiti poduzeće koje su gradili cijeli život. Riječ je o prvoj generaciji vlasnika poduzeća stasalih 90-ih godina, kojima se približilo vrijeme za povlačenje iz posla

Premda većina poduzetnika nastoji prenijeti poslovanje na svoje nasljednike u krugu obitelji, europska iskustva pokazuju da svega njih 15 do 30 posto uspije to i postići. Znatno više (oko 40 posto) odlučuje ih se na prodaju poduzeća, a gotovo trećina na kraju mora ugasiti biznis jer nisu na vrijeme poduzeli odgovarajuće korake za prijenos poslovanja.

'Među najvećim izazovima uspješnog prijenosa poslovanja su i nedostatak iskustva, preveliko naslanjanje na nasljednike iz obitelji, nespremnost na promjene te druge psihološke barijere . Mnoge poduzetnike muči i neizvjesnost izvora prihoda u mirovini. Sve su to teme o kojima stariji poduzetnici trebaju otvoreno razgovarati sa svojim potencijalnim nasljednicima. Tijekom prijenosa poslovanja trebaju se pronaći rješenja za vlasništvo i upravljanje poduzećem nakon umirovljenja vlasnika, najčešće i osnivača tvrtke', naglasila je Mirela Alpeza , direktorica CEPOR-a.

Za razliku od dobre europske prakse, u Hrvatskoj su poduzetnici koji žele izaći iz biznisa uglavnom prepušteni sami sebi. Pritom treba naglasiti da zakonodavni okvir i porezna politika vezana uz prijenos poslovanja u Hrvatskoj ne predstavljaju otežavajući faktor, kao što je to često slučaj u pojedinim europskim zemljama. Naime, u Hrvatskoj su članovi obitelji oslobođeni od poreza na nasljedstvo, a otuđenje financijske imovine je neoporezivo ukoliko je od nabave do prodaje prošlo dulje od dvije godine.

Hrvatskim poduzetnicima teško je naći i stručnu pomoć jer su postojeće savjetničke kuće uglavnom usmjerene na podršku srednjim i velikim poduzećima. Također, institucije koje bi se trebale baviti potporom poduzetnicima (HGK, HUP, HBOR) ne pridaju dovoljno pozornosti ovom važnom području.

Stoga nije slučajno to da se uhodani biznisi prodaju putem malih oglasnika bez stručne podrške i uz minimalno informacija. U takvim uvjetima i kupci i prodavatelji izloženi su brojnim rizicima.

Poduzetnici koji ne uspiju prenijeti poslovanje na nasljednike na vrijeme trebaju ispitati mogućnost prodaje. Pritom trebaju biti svjesni toga da je prodaja tvrtke složen i dugotrajan postupak. Čak i u razvijenim zemljama postupak prodaje traje minimalno šest mjeseci, a može potrajati i nekoliko godina.

S obzirom na brojne barijere koje postoje na hrvatskom tržištu, od iznimne je važnosti pronaći iskusne savjetnike, one koji znaju na kvalitetan način pripremiti poduzeće za prodaju. Uz njihovu pomoć, koja pokriva brojne aktivnosti - od procjene vrijednosti i pripreme dokumentacije, preko pravne zaštite i pronalaženja kupaca, do pregovora i zaključenja transakcije - puno je lakše doći do željenog cilja.