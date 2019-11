Mlate milijune, a jedu iz konzerve, krpaju odjeću i ne pale grijanje: Sve to da bi u mirovinu otišli već s 40

Pokret za financijskom neovisnošću koja omogućuje rani odlazak u 'mirovinu' posljednjih je godina zadobio nešto popularnosti u svijetu, a karakteriziraju ga mladi pripadnici koji usprkos dobrim primanjima žive vrlo štedljivo i oskudno kako bi već do 40. godine mogli dati otkaze i uživati u plodovima štednje i ranijeg odricanja

Ciljevi sljedbenika filozofije su osobni i variraju već o okolnostima, no ono što im je zajedničko je da se odriču velikog dijela potrošnje koji je uobičajen njihovim vršnjacima. Američki dnevnik New York Post je na svojem portalu nedavno objavio priču o nekolicini pripadnika pokreta. Među njima se nalazi 36-godišnji Daniel koji godišnje zarađuje čak 270 tisuća dolara kao korporativni pravnik u New Yorku, no živi u susjednom New Jerseyu kako bi izbjegao visoke poreze, nema televizor već mu razonodu predstavljaju knjige koje za pedestak centi kupuje u lokalnoj crkvi, ima samo pet odijela koja zašije kad se rasparaju, a zimi čak niti ne uključuje grijanje nego jednostavno 'odjene još nekoliko slojeva'. Uz dosadašnju ušteđevinu nada se da će 'u mirovinu' za tri godine.

Shang Saavedra je konzultantica za korporativnu strategiju koja zajedno sa suprugom također zarađuje više od 100 tisuća dolara godišnje. Žive na Manhattnu, ali mjesečno za zabavu troše tek 25 dolara, nikad ne kupuju pića, a odjeću si sami šivaju. Saavedra bi sa svoje 34 godine već sada mogla dati otkaz na radnom mjestu i živjeti od ušteđevine.

BBC je prije godinu dana u svojoj priči o FI/RE pokretu dao primjer britanskog računovođe koji je dvadeset godina pažljivo štedio vozeći se, primjerice, biciklom na posao umjesto da plaća javni prijevoz kao i odricanjem od pića, da bi do 43. godine uštedio dovoljno za miran nastavak života. The Guardian u sličnoj priči donosi primjer Kanađanina koji živi u američkoj državi Colorado, a koji je zahvaljujući štednji i skromnom životu u mirovinu otišao već nakon što je proslavio 30. rođendan.

Rade kad žele i što žele

Uz volju za štedljivim životom ono što spaja pripadnike FI/RE filozofije je i razmjena iskustava na internetu. U posljednjih deset godina pojavio se niz blogova, rasprava, grupa na društvenim mrežama, pa čak i podcast ili video kanala preko kojih se dijele savjeti za štedljivost u životu. Odricanje od materijalnih dobara za pripadnike pokreta često znači i odricanje od određenih iskustava pa i dijela društvenog života jer radi svoje filozofije nerijetko nisu spremni trošiti na zabavu, izlaske, obroke u restoranima i putovanja.

Pojedinci iz FI/RE pokreta koji su već postigli svoje ciljeve ističu zadovoljstvo ali i napominju da im nikada nije bio cilj isključivo to da više ne moraju raditi, već jednostavno da to nisu primorani. Financijska neovisnost omogućuje im da rade ono što žele i kad žele, a ako baš nisu raspoloženi, uvijek imaju ušteđevinu na koju se mogu mirno osloniti.