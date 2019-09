Radnicima će se nuditi izbor: Mirovina s 65 ili rad do 68 godine života, odustaje se i od jače penalizacije ranijeg umirovljenja

Uspjeli smo! - uskliknuli su sindikati nakon što je premijer Andrej Plenković sa sjednice Vlade poručio da će potpuno prihvatiti zahtjeve referendumske inicijative “67 je previše”. 'Čuli smo poruku hrvatskih građana', kazao je Plenković i postao peti premijer neke članice EU koja je odustala od povećanja radnog vijeka na 67 godina i vratila ili zadržala dob za odlazak u mirovinu na 65 godina.

Za jednu godinu penalizacija će biti 2,4 posto. Kompromisno rješenje, koje su bivšem ministru Marku Paviću predlagali sindikati, primijenit će se i na radni vijek, i to tako što će se mijenjati Zakon o radu te prateći zakoni o državnim te lokalnim službenicima, zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju kako bi se svima koji to žele i mogu omogućilo da rade dulje, i to, kako neslužbeno doznaje Večernji, čak do 68 godina, a ne 67 kako je predviđeno u sadašnjem mirovinskom zakonu!

Što će reći sindikati na 68 godina tek treba vidjeti. Prema postojećim zakonima, radni odnos po sili zakona prestaje sa 65 godina. Kompromisno rješenje bi u praksi značilo da će ljudi s navršenih 65 godina moći odlaziti u starosnu mirovinu bez ikakve penalizacije, no jednako tako moći će i neometano raditi do 68 godina ako to žele. Ne ode li u starosnu mirovinu sa 65 godina i izjasni se da želi raditi do 68 godina, a poslodavac ga ne treba, morat će mu uručiti otkaz i isplatiti pripadajuću otpremninu.