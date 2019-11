Mladi će vladinu poreznu mjeru osjetiti tek u kolovozu 2021., evo što kaže ministar

Oko 260.000 zaposlenih mladih u dobi do 30 godina zbog nove porezne reforme imat će veća godišnja primanja zbog smanjenja poreza na dohodak za 50 do 100 posto, no mjera za mlade, kako ju je nazvao ministar financija Zdravko Marić, koja bi trebala zaustaviti negativne demografske trendove iseljavanja visokoobrazovnog kadra, neće im donijeti veće mjesečne neto plaće, već će efekt osjetiti tek u kolovozu 2021. godine.

Umanjenje porezne obveze za mlade do 25 godina od 100 posto i za one od 26 do 30 godina za 50 posto do maksimalne godišnje porezne osnovice od 360.000 kuna obračunavat će se po godišnjoj prijavi poreza na dohodak, pa će prvi povrat poreza na dohodak za 2020. godinu ti mladi dobiti tek u kolovozu 2021., piše Novac.hr.