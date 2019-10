Ministar financija predstavio proračun za 2020., tvrdi da najviše rastu mirovine i plaće, evo i brojki

Premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade u četvrtak našalio se čestitajući svim ministrima što su danas na okupu u Banskim dvorima. Osvrnuo se na Strategiju energetskog razvoja koja će se usvojiti, napominjući da je dobro što se ide prema što većem udjelu obnovljivih izvora energije. O povećanju minimalne plaće rekao je da ona sada iznosi 3000 kuna, a predlaže se da od 1. siječnja 2020. iznosi 3250 kuna neto. To znači da će se u mandatu ove Vlade minimalna plaća ukupno povećati za 100 eura, što je bez presedana u povijesti hrvatskih vlada

Četvrti paket porezne reforme povlači za sobom porezno rasterećenje od 2,4 milijarde kuna, što znači ukupno u mandatu ove Vlade devet milijardi kuna. To je omogućilo veći standard i potrošnju, a time i rast poreznih prihoda, rekao je premijer.

Po pitanju rebalansa proračuna, zahvalio je onima koji su jedan dio svojih sredstava raspodijelili drugim resorima. 'Ovaj rebalans ostaje u okvirima planiranih rashoda - to je poruka pouzdanosti, predvidljivosti i ozbiljnosti rada ove Vlade', kazao je Plenković.

'Činjenica je da se smanjuje stopa nezaposlenosti, idemo prema cilju od 6,3 posto 2022. godine. Smanjenje javnog duga jedna je od ambicija u okviru strategije uvođenja eura; do kraja godine trebali bi biti na 71.5 posto, što je izrazito ubrzano i jača naš međunarodni financijski položaj', kazao je Plenković.

Takav dogovor postignut je u srijedu poslijepodne nakon sastanka koalicijskih partnera u Vladi te dogovora s HNS-om u vezi s koeficijentima u prosvjeti. Tako je, uz već najavljeno povećanje osnovice plaća državnim i javnim službenicima i namještenicima u idućoj godini po formuli '2+2+2 posto' dogovoreno da nova uredba o koeficijentima bude donesena do konca lipnja iduće godine, a ako tako ne bude onda bi se išlo na povećanje koeficijenata za dva posto u prosvjeti te još neke potplaćene resore, pri čemu je za sada izrijekom spomenuta još policija.

'Nije to ni nerazumljivo, jer su to ujedno i dvije stavke koje imaju najveću zastupljenost u proračunu: mirovine su ove godine na razini od oko 41 milijarde kuna, za iduću godinu planiramo dodatnih 1,7 milijardi kuna s obzirom na efekt prijenosa indeksacije iz ove godine, priljeva novih umirovljenika i nove indeksacije. S druge strane imamo efekt plaća, odnosno rast osnovice u tri navrata po dva posto', rekao je.

U sustavu poreza na dohodak je, uz povećanje osnovnog osobnog odbitka s 3.800 na 4.000 kuna, najavljeno i porezno rasterećenje rada mladih odnosno umanjenjem obveze poreza na dohodak za sto posto za mlade do 25 godina života, a za 50 posto za one od 26 do 30 godine života.

Uz već spomenuto odustajanje od smanjenja opće stope PDV-a, Vlada u sustavu PDV-a od početka iduće godine najavljuje sniženje stope tog poreza za ugostiteljstvo s 25 na 13 posto.