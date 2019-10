Ovo su najveći dobitnici i gubitnici Marićevog proračuna za 2020.

Ministar financija Zdravko Marić na današnjoj sjednici Vlade predstavio je prijedlog državnog proračuna za 2020. godinu. Proračunski prihodi tako bi iduće godine trebali porasti za 5,4 posto na 145,1 milijardu kuna, dok bi rashodi trebali rasti pet posto ili 8,3 milijarde kuna na ukupno 147,3 milijarde kuna. Sve u svemu planiran je manjak državnog proračuna 2,2 milijardi kuna uz 600 milijuna kuna manjka lokalne samouprave, no Marić kaže da kada se zbroji čitava država, uključujući Hrvatsku narodnu banku te ostala državna trgovačka društva, proračun će u 2020. biti u plusu 0,2 posto ili 629 milijuna kuna

Temelji za proračun, rekao je Marić su očekivanja da će bruto domaći proizvod Hrvatske iduće godine rasti 2,5 posto, da će se nezaposlenost smanjiti na 6,3 posto i da će inflacija ostati na stabilnih 1,3 do 1,4 posto. Ako se svi ti faktori poslože za očekivati je i smanjenje javnog duga na 68 posto BDP-a u idućoj godini što je vrlo važno u kontekstu uvođenja eura. Najveći motori rasta u idućoj godini su osobna potrošnja i investicije financirane EU fondovima, dok će negativan doprinos rastu davati uvoz koji i dalje raste puno brže od izvoza, zbog čega je Marić naglasio da treba raditi na smanjivanju uvozne ovisnosti naše zemlje.

Pojedinačno, Ministarstvo s najvećim proračun će u 2020., kao i u ranijim godinama, biti Ministarstvo rada i mirovinskog sustava s budžetom od 47,8 milijardi kuna. To ministarstvo koje vodi Josip Aladrović u idućoj će godini na raspolaganju imati 4,7 posto veći proračun što je oko 2,2 milijarde kuna više nego ove godine, što zbog prilagođavanja mirovina inflaciji, što zbog novih umirovljenja.

Četiri najmanja ministarstva - Ministarstvo vanjskih poslova, Uprave, Turizma i Državne imovine jedina su ministarstva s proračunima manjim od milijardu kuna. Pritom će Vanjskim poslovima iduće godine ići 943 milijuna kuna ili pet posto više, Ministarstvo uprave ide s proračunom od 607 milijuna kuna ili deset posto više, proračun ministarstva turizma veći je čak 29 posto te će dosegnuti 257 milijuna kuna, dok najmanje ministarstvo ono koje raspolaže državnom imovinom u idućoj godini čeka novo smanjenje od deset posto čime će im proračun pasti na 'samo' 72 milijuna kuna.

No, nisu samo ministarstva korisnici proračuna. Proračun Hrvatskog Sabora bit će povećan osam posto na 149 milijuna kuna, Ured predsjednice dobiva tri posto više novca, odnosno 39 milijuna kuna, dok će sama Vlada potrošiti 599 milijuna kuna, što je 42 posto ili 179 milijuna kuna više nego ove godine. Od povećanja proračuna od 179 milijuna kuna najviše će profitirati Ured za udruge kojeg vodi Helena Beus. U postocima gledano, najveći dobitnik Marićeva proračuna za 2020. je Državno izborno povjerenstvo s proračunom od 192 milijuna kuna, što je rast od 167 posto no to se opravdava pripremanjem predsjedničkih i parlamentarnih izbora.