Mala škola ekonomije: Kako su Francuzi zbog pohlepe ostali bez maslaca

Kraj prošle godine obilježila je nestašica maslaca u francuskim trgovinama, a razlozi što su maslacu skloni Francuzi to gotovo proglasili krizom leže u sukobu trgovaca i proizvođača izazvanom situacijom na tržištu i njihovom željom za što većom zaradom zbog koje niti jedna strana nije željela popustiti drugoj

Poput nekakve epidemije kriza se širila sa sjevera Francuske u proljetnim i ljetnim mjesecima da bi do jeseni i zime dosegnula i jug koji je u svojoj svakodnevnoj prehrani ipak nešto skloniji uljima. No krajem godine slike u medijima pokazivale su prazne police maslaca i prenosile izjave građana i profesionalnih kuhara o, pa, masnoj krizi u kojoj se našla Francuska.

Istovremeno, potrošnja maslaca u svijetu već godinama raste. Nove studije o ulozi maslaca u prehrani propitkuju koliko je stvarno štetan, a snažan poticaj rastu potražnje dolazi iz Kine gdje francuska kuhinja sve više ulazi u modu. Svi ti efekti su na globalnoj razini doveli do istovremenog rasta potražnje i pada ponude.

I kao što to prikazuju najosnovniji ekonomski modeli, u takvim slučajevima dolazi do rasta cijene. U Francuskoj je industrijska cijena jedne tone maslaca u godinu i pol porasla s 2500 na čak 8000 eura, pišu francuski mediji. To se, naravno, onda trebalo preslikati i na cijene u maloprodaji, kao i na cijene drugih proizvoda u čijoj se izradi koristi maslac poput popularnih croissanta i ostalih pekarskih proizvoda. No upravo tu se skriva uzrok nestašice maslaca, a ne jednostavnog rasta njegove cijene.