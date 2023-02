Bivša Putinova supruga Ljudmila zgrće nekretnine po Europi. Nikome nije jasno otkud joj novac i zašto nije pod sankcijama

Europska unija dosad je zamrznula imovinu stotinama ruskih oligarha povezanih s režimom Vladimira Putina. Na popisu se nalaze i njegove dvije kćeri, Marija (37) i Katerina (36), kao i navodna ljubavnica, bivša gimnastičarka Alina Kabajeva, ali ne i bivša supruga Ljudmila (65). Nekadašnja prva dama Rusije preudala se prije osam godina. U tom periodu su ona i njen 21 godinu mlađi odabranik Artur Očeretni zgrnuli brojne nekretnine u Europi vrijedne milijune eura. Postavlja se pitanje otkud im sva ta silna imovina i zbog čega nije blokirana?

'Teško je to zamisliti, ali u to su vrijeme oboje izgledali prilično provincijalno i nesigurno. Sjećam se da se loše odijevala iako je pokušala angažirati najboljeg ruskog dizajnera odjeće', rekla je za Politico Nina Hruščova, profesorica međunarodnih odnosa na The New School u New Yorku i praunuka bivšeg sovjetskog čelnika Nikite Hruščova.

Kako je Putin postajao sve moćniji, počele su se javljati glasine o drugim ženama u njegovu životu, uključujući osvajačicu zlatne olimpijske medalje, gimnastičarku Alinu Kabajevu. Ljudmila je tada postala gotovo nevidljiva, da bi 2013. Putin objavio da je njihov brak gotov.

Međutim, piše Politico, iako je njihova bračna veza završila, njih dvoje su i dalje ostali povezani, posebno financijski. Kada je Putina 2014. godine državna novinska agencija pitala planira li se ponovno oženiti, ruski je predsjednik šaleći se odgovorio: 'Prvo moram udati bivšu suprugu Ljudmilu, a onda ću misliti na sebe.'