Kreće se u širenje Istarskog ipsilona, projekt vrijedan 1,2 milijarde kuna

Oko dvije godine trajali su pregovori Ministarstva prometa s Europskom komisijom i francuskim Bouyguesom o izmjeni koncesijskog ugovora kako bi započela gradnja 2.B1 faza punog profila Istarskog ipsilona.

Riječ je o investiciji vrijednoj 1,237 milijardi kuna bez PDV-a. U sklopu projekta dogradio bi se puni profil autoceste od Pazina do tunela Učka u dužini od 28 kilometara. Osim dogradnje punog profila, sagradit će se 11 vijadukata, 14 podvožnjaka, tri nadvožnjaka te odmorište Rebri.

Ukupno 31 objekt dužine 2510 metara. Sva potrebna dokumentacija je ishođena te se samo očekuje odluka Vlade o nastavku gradnje kako bi se potpisao ugovor o izmjeni koncesijskog ugovora. Radovi bi prema najavi trebali početi ove godine i trajat će tri godine, s time da će prva dionica Rogovići - Ivoli biti završena u roku od dvije godine.

Radove će izvoditi tvrtka Bouygues s domaćim podizvođačima. Investitor je Bina-Istra koja se zadužuje kod komercijalnih banaka. izmjena ugovora Izmjenom koncesijskog ugovora koncesijsko razdoblje za upravljanje Istarskim ipsilonom produljit će se za dodatnih pet godina, do 2032. godine. Na početku pregovora francuski Bouygues, koji u koncesijskom društvu Bina-Istra ima najveći udio, tražio je produljenje koncesije za 10 godina, no to je razdoblje prepolovljeno.