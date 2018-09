Ohrabrena Istra na svom terenu traži prvu pobjedu, no Gorica je u naletu i nije bez šansi

Prvu utakmicu nedjeljnog programa 6. kola Hrvatski Telekom Prve lige u Puli igraju Istra i Gorica (18.30 sati, Arenasport 3). Istra još nema pobjedu, no stigla su pojačanja, a s njima i nove ambicije. Gorica je povezala dvije pobjede, momčad je u sjajnom ritmu, a predvodi ju prvi strijelac HT Prve lige Lukasz Zwolinski

Kraj prijelaznog roka znači da će Istrin novi trener Manolo Marquez napokon moći krenuti s uigravanjem kompletno novog kadra koji je i nakon početka sezone konstantno nadopunjavao. Nakon što je Istra izborila ostanak u ligi u vlasničku je strukturu kluba ušao španjolski Alaves koji u Puli sada ima novi poligon za razvoj igrača. U uvodnim utakmicama momčad Istre nije djelovala dobro, no nakon solidne završnice utakmice s Lokomotivom Manolo Marquez i njegovi igrači umalo su šokirali Rijeku na Rujevici. Čak tri pogotka postigla je Istra protiv Rijeke, no to joj je na kraju bilo dovoljno da se u Pulu vrati s bodom. Manolo Marquez definitivno je trebao poraditi na učvršćivanju obrane pred utakmicom s raspucanom momčadi Gorice.