Korona je proslavu mature preselila u automobile, dnevni boravak i na društvene mreže

Virtualne maturalne zabave postale su novi fenomen. Slavi se na Zoomu, YouTubeu, Twitchu i Tik Toku. U Sjedinjenim Državama u to su se uključile i popularne ličnosti poput Billie Eilish, Chance the Rappera i Jonas Brothersa, pružajući time podršku generaciji maturanata 2019./2020. koja prolazi kroz stresno razdoblje. Glumac John Kraskinski domaćin je vlastite maturalne veselice s porukom: 'U ovo vrijeme nedostaje vam mnogo stvari, maturalna zabava ne smije biti jedna od njih'

Unatoč koronanevoljama, britanske e-trgovine prodaju svečane toalete, francuske također. Ranijih godina britanski su roditelji za njih bili spremni izdvojiti 500 funti , dok su ostali troškovi priprema sezali do hiljadu. Izdaci su ove godine daleko manji, no maturantice unatoč izolaciji žele zablistati u glamuroznim opravama, a maturanti u smokinzima, mada se ovogodišnja proslava preselila u obiteljski dnevni boravak i u virtualni svijet. To je učinio dobar dio od 3,7 milijuna ovogodišnjih američkih maturanata.

Ono glavno zbivalo se na internetu. Virtualna maturalna zabava odvijala se na društvenim mrežama Zoomu, YouTubeu, Twitchu i Tik Toku s tisućama videosnimki svečano odjevenih tinejdžera i milijun hashtag unosa. Do sada je bio običaj da maturanti dolaze po svoje kolegice na kućni prag, odakle ih ispraćaju roditelji i članovi obitelji, a sada je neke djevojke na virtualni odlazak na zabavu ispratilo i do 2000 posjetitelja mreža.

Običaj su preuzeli Kanađani, a američki način usvojilo je i 85 britanskih škola, procjenjuje British Council. Jednako se slavi u Brazilu, ali uz sambu i vatromet boja. Nakon raspada SSSR-a maturalni ples u Rusiji postao je dokaz prestiža, za što su roditelji djece u privatnim školama spremni potrošiti više od 200.000 rubalja (gotovo 20.000 kuna), a u metropoli je popularno šik slavlje na palubi broda dok krstari rijekom Moskvom. Zadnjih godina kineske maturantice su tipične kape i halje zamijenile unajmljenim vjenčanicama - zašto, ne zna se…

Tako je to bilo do jučer. Hoće li internetski maturanti – koje je korona nagnala na nov način inicijacije u društvo - trajno promijeniti običaje? Možda, no sigurno je to da će generacija 2019./2020. proslavu mature pamtiti kao niti jedna do sada.