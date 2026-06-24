u sjevernoj makedoniji

Končar i Dalekovod dobili poslove od skoro 54 milijuna eura

Bi. S. / Hina

24.06.2026 u 17:17

Gordan Kolak
Gordan Kolak Izvor: tportal.hr / Autor: Bojan Zibar
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Iz Končara i Dalekovoda, koji posluje unutar Končar grupe, izvijestili su u srijedu da je Alcazar Energy putem svojih društava posebne namjene u Sjevernoj Makedoniji odabrao njihove ponude za realizaciju projekta trafostanice i nadzemnog voda te projekta Wind Farm u Sjevernoj Makedoniji, vrijedne gotovo 54 milijuna eura

Kako su naveli iz tih kompanija, potpisani su ugovori čija je ukupna vrijednost 53,76 milijuna eura, od čega se 22,49 milijuna eura odnosi na projekt trafostanice i nadzemnog voda (SS/OHL), a 31,27 milijuna eura na projekt wind farma.

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Ugovoreni poslovi obuhvaćaju izgradnju vjetroelektrane s instaliranim kapacitetom od približno 337,5 MW, zajedno s trafostanicom Baltalija 400/35 kV i interkonekcijskim dvokružnim nadzemnim vodom 400 kV, koji će činiti glavnu točku priključenja na prijenosnu mrežu.

Tim ugovorima Grupa Končar nastavlja jačati svoju prisutnost na tržištu Sjeverne Makedonije te potvrđuje svoju stručnost u realizaciji složenih energetskih i infrastrukturnih projekata, osobito u segmentu obnovljivih izvora energije, zaključuje se u priopćenju.

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