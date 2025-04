Kinezi koji su podigli Pelješki most dobili novi projekt: Spojit će Požegu s autocestom

Hrvatske ceste odabrale su kinesku tvrtku China Road and Bridge Corporation (CRBC) kao izvođača radova na izgradnji 14,7 kilometara prve i druge faze brze ceste Brestovec Požeški - čvor Godinjak . Odluka je pala više od godinu dana nakon otvaranja ponuda, a ispostavilo se da je ponuda tvrtke koja je gradila Pelješki most , a trenutno probija tunel Kozjak, bila najpovoljnija.

Četiri faze radova

U prvoj fazi radova, elektroenergetske instalacije od Brestovca do čvora Staro Petrovo Selo bit će izmještene i zaštićene, dok će se u drugoj fazi graditi desni kolnik od čvora Brestovac do čvora Godinjak. Treća faza, za koju je natječaj ranije povučen, trebala bi obuhvaćati gradnju ceste od čvorišta Godinjak do čvora Staro Petrovo Selo. U četvrtoj fazi je tek predviđena izgradnja lijevog kolnika.

Izgradnjom ove brze ceste put od Požege do autoceste trajat će otprilike 15 minuta, a ne sat vremena kao sada. Uz samu cestu i nekoliko čvorišta, potrebno je probiti i 1650 metara dug tunel kroz Babju goru.

Nakon objave prihvaćene ponude počeo je teći rok od 10 dana za žalbe. Ako ne bude žalbi, potpisivanje ugovora se očekuje ubrzo. No, radovi će početi tek u drugoj polovici godine s obzirom na to da tek treba ishoditi građevinsku dozvolu za drugu fazu radova. Nakon toga, CRBC će dobiti 48 mjeseci da završi prvu i drugu fazu izgradnje.