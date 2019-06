Kinezi grade novu dionicu autoceste u Hercegovini, manje gužve prema Hrvatskoj

Autoceste Federacije BiH dodijelile su u četvrtak i službeno potpisom ugovora posao izgradnje dviju dionica autoceste na koridoru Vc kroz Hercegovinu vrijednih 84 milijuna eura kinesko-azerbajdžanskom konzorciju, čime će se smanjiti gužve na prometnicama koje vode prema Hrvatskoj i ubrzati teretni promet prema luci Ploče

Ugovor o izgradnji dionice Počitelj-Zvirovići kod Međugorja prema granici s Hrvatskom potpisali su direktor Autoceste FBiH Adnan Terzić u ime investitora, predstavnik China State Construction Engineering Corporation Ltd. Yanming Liu, te u ime konzorcija izvođača radova na mostu kompanija AzVirt L.L.C (Azerbajdžan), Sinohydro Corporation Ltd. (Kina) i PowerChina RoadBridge Group Co. Ltd. (Kina).

Terzić je rekao kako je izgradnja ove dionice autoceste iznimno važna zbog rasterećenja prometa na lokalnim i magistralnim cestama.

"Na ovoj poddionici imamo jedan reprezentativan objekt, most Počitelj, koji je najimpresivniji u smislu izgleda, veličine i same konstrukcije na cijelom koridoru Vc. S njim ćemo uspjeti dobar dio prometa koji sada ide magistralnom cestom, a koja vodi prema Hrvatskoj, prebaciti na autocestu i time ćemo omogućiti građanima, a pogotovo transportnim kompanijama, brži i učinkovitiji pristup granici i luci Ploče”, rekao je Terzić.

Vrijednost ugovora za izgradnju autoceste od petlje Počitelj do spojne točke Zvirovića iznosi 56,5 milijuna eura, dok je izgradnja mosta preko rijeke Neretve kod Počitelja vrijedna više od 28 milijuna eura.

Sredstva za izgradnju ove dionioce autoceste osigurala je Europska investicijska banka (EIB).

Dionica Počitelj-Zvirovići duga je 11,75 kilometara, a najznačajniji objekt je most Počitelj ukupne dužine 945 i maksimalne visine 100 metara, čijom će izgradnjom biti spojene dvije obale rijeke Neretve.

Osim mosta, na ovoj dionici autoceste gradit će se i petlja s naplatnim mjestom te pristupnim prometnicama do regionalnih cesta.

Završetak radova predviđen je za dvije i pol godine.

BiH je do sada izgradila oko 130 kilometara autoceste na pravcu koridora Vc, koji kroz zemlju prolazi u dužini od oko 330 kilometara. Trenutačna je projekcija kako bi gradnja svih preostalih dionica trebala biti dovršena do 2030.