'Ako se ne pojavi strateški partner, ne treba lagati ljude: 3. maj ide u stečaj'

Sutkinja Ljiljana Ugrin donijela je u srijedu na ročištu na Trgovačkom sudu u Rijeci odluku o novoj odgodi stečaja u brodogradilištu '3. maj'. Novo ročište zakazano je za 5. lipnja

'Nadu mi daju brodovlasnici, a najviše me muči opterećenje ovrhama. Mi ni do Zagreba ne možemo doći, idemo svojim novcima gore. Razmišljali smo da bi se međufinanciranje moglo riješiti kod CERP ili državu, da se kompletiraju brodovi. Strateški partner je daleko, da nama ti novci trebaju danas. Ako je politika odlučila da do stečaja dođe, do toga će onda i doći. Ako je stečaj s preustrojem, to mogu prihvatiti, ali grehota bi bila zatvaranje te djelatnosti za Hrvatsku. U slučaju bilo kakvog stečaja brodovi idu na drugi model, sud ih prodaje. Na prvom natječaju se nitko neće javiti, a onda će dati jednu kunu da preuzmu taj brod', dodao je Kučan i zaključio:

'Ako se ne pojavi strateški partner, nemam više hrabrosti lagati ljude, nego idemo u stečaj'

Sutkinja Ugrin u više je navrata istaknula da postupak ne može trajati vječno. 'No, ako sada otvorim stečaj, pitanje je hoće li za četiri mjeseca imati tko nastaviti proizvodnju u '3. maju', rekla je.

Ministar Horvat, upitan kupuje li država vrijeme odgodom stečaja 3. maja i je li stečaj odgođen zbog Kineza, Horvat je nervozno odvratio kako nema pojma, a na dodatno pitanje što će biti ako Kinezi ne budu zainteresirani za 3. maj rekao: 'Prihvatit ćemo tu činjenicu'.