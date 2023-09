Irena Weber: Cijena je upravo onolika koliko je netko spreman platiti

Sever je kazao da su zadovoljni ishodom sastanka.

'Dobili smo otprilike ono što smo tražili i očekivali, a to je jedna stabilnost kada je riječ o građanima. Ove mjere su dobro prilagođene većini građana. Kada je riječ o energentima, to znači jednu sigurnost i za gospodarstvo, odnosno njegov dio. Ali ono što smo također očekivali, nismo dobili danas ovdje, ali vjerujem da ćemo to dobiti sutra na sjednici GSV a. A to je dogovor s poduzetnicima, trgovačkim lancima oko cijena hrane', izjavio je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever dodavši da je izuzetno važno i tu daju snažnu potporu Vladi da pritisne i trgovce i prerađivače, opskrbljivače i sve druge da spuste svoje cijene jer jedino to će omogućiti građanima relaksiraniju jesen i zimu..