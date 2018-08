Imenovan novi šef Jamnice, prije je radio za Tedeschija

Nadzorni odbor Jamnice u utorak je donio odluku o opozivu Mislava Galića s pozicije predsjednika i člana Uprave kompanije. Za novog čelnika imenovan je Dario Šalić

Na poziciji direktora Strateške distribucijske regije HoReCa u Atlantic Grupi bio je zadužen za sva tržišta bivše Jugoslavije. Od 2012. do 2014. godine bio je direktor Heinekena u Bosni i Hercegovini.

U razdoblju od 2005. do 2012. godine upravljao je prodajom Coca-Cola Beverages u pet ključnih hrvatskih prodajnih regija, a od 2004. do 2005. godine bio je regionalni direktor prodaje InBev Zagrebačke pivovare. Od 2001. do 2004. godine bio je zaposlen u Coca Cola Beverages na poziciji regionalnog direktora prodaje.

Tijekom karijere posebno je bio fokusiran na prodaju, operativno poslovanje, upravljanje financijama i ljudskim resursima te izgradnju korporativne kulture temeljene na inovativnosti i održivom razvoju. Tim se vrijednostima namjerava rukovoditi i u budućem upravljanju Jamnicom d.d.