Iako se razdjelnici ne isplate, Vlada nakon dvije godine opet inzistira na njima

Krajem prošle godine ministar energetike Tomislav Ćorić izjavio je kako država nije odustala od obavezne ugradnje razdjelnika topline, koju je sredinom 2016. suspendirao tadašnji ministar gospodarstva Tomislav Panenić. Taj ministar, inače iz redova Mosta, proveo je analizu koja je pokazala da je ugradnja razdjelnika neisplativa, što je kasnije potvrdila i velika studija Ekonomskog instituta u Zagrebu

Ćorić je svjestan da postoje neoborivi dokazi da razdjelnici u kućanstvima koja ih imaju nisu donijeli ništa dobro, čak su napravili i nešto financijske štete, a rješenje tog problema vidi u izmjeni Zakona o toplinskoj energiji koji je napisan 2013. godine.

Podsjetimo, 102.000 kućanstava u Hrvatskoj ugradilo je razdjelnike topline, a ugradnju čeka još 50.000 kućanstava.

Poznato je da je kod ministarstva energetike ustrojena radna skupina koja piše izmjene zakona nakon čega će se ponovno krenuti u ugradnju razdjelnika. Ne zna se tko sjedi u spomenutoj radnoj skupini, niti kada će oni dovršiti s pisanjem zakona koji će pokazati Vladi i poslati Saboru na usvajanje. Isto tako, ne zna se koliko će biti kazne za one koji ne žele ugraditi razdjelnike. Prema aktualnom zakonu one su propisane u iznosu od 50.000 do 100.000 kuna.