Razdjelnici će se opet morati obavezno ugrađivati iako je studija dokazala da su neisplativi

Nakon gotovo dvije godine moratorija vraća se obaveza ugradnje razdjelnika. Potvrdilo je to Ministarstvo energetike i zaštite okoliša, isto ono koje je prošle godine naručilo, platilo i objavilo studiju Ekonomskog instituta, koja je pokazala da je ugradnja razdjelnika – ekonomski neisplativa

Razdjelnici su do sada ugrađeni u oko 104.000 kućanstava, preostala je ugradnja u još oko 50.000, koja je 2016. zaustavljena, dok se ne pokaže jesu li isplativi.

MOST PROTIV RAZDJELNIKA

Zakon koji Ćorićevo ministarstvo mijenja, i dalje će se zvati Zakon o tržištu toplinske energije, iako tržišta u slučaju centralnog grijanja nema, budući da tvrtke koje to grijanje isporučuju imaju prirodni monopol, u kojem je potencijalnim tržišnim takmacima neisplativo konkurirati s nižim cijenama, i tako preuzeti dio kupaca.

Niti jedan potrošač do sada nije promijenio opskrbljivača 'centralnog' grijanja, jer konkurenata, kao u slučaju električne energije ili plina, niti nema, pa je nejasno što 'tržište' u zakonu i dalje radi, osim što monopolistima omogućava gotovo potpuno slobodno formiranje cijena.

Kolike će ovaj put biti pak kazne za one koji razdjelnike ne ugrade, nije poznato. U postojećem zakonu one iznose od 50.000 do 100.000 kuna.

U Ministarstvu se, opravdavajući izmjene zakona, pozivaju na dodatno usklađivanje s EU direktivom, makar je u startu, 2013. godine, propušteno najvažnije što direktiva traži – ispitati isplate li se razdjelnici, i koliko. Direktiva kaže da je ugradnja razdjelnika opravdana ako se analizom utvrdi da je tehnički izvediva i ekonomski isplativa, no Hrvatska takvu analizu prije uvođenja razdjelnika nije napravila.