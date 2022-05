Hrvatska pala za osam mjesta na globalnom indeksu startup ekosustava, izazovi su i dalje manjak ulagača i egzodus talenata

Sumnjičavost prema rizicima u privatnom sektoru, manjak ulagača za mlade poduzetnike u ranim fazama rasta i egzodus mladih talenata glavni su izazovi s kojima se suočava hrvatski startup ekosustav. Tvrdi to švicarska organizacija StartupBlink u globalnom indeksu startup ekosustava za 2022. godinu, u kojem je od 100 zemalja Hrvatska zauzela 45. mjesto najbolje lokacije za startupe na svijetu. Još prošle godine bili smo za osam mjesta bolji, na 37.

'Hrvatska ima talente, ali zabilježen je rastući trend mladih koji napuštaju zemlju i/ili registriraju svoje tvrtke izvan, a rjeđe u Hrvatskoj. To je također povezano s nedostatkom 'predsjemenskih' i sjemenskih' investicija , odnosno investicija u ranim fazama, koje bi startupima omogućile rast i razvoj. Nadalje, u Hrvatskoj nedostaje ozbiljna strategija Vlade RH koja će razviti nacionalni startup ekosustav. Stvara se naime zatvoreni sustav kojem globalno i tržište EU-a nisu prioritet. U programima istraživanja i razvoja (R&D) favoriziraju se velike tvrtke dok suradnja između sveučilišta i industrije stagnira. Unatoč digitalizaciji i napretku, još uvijek postoji problem s birokracijom koja mladim tvrtkama, posebno startupima, predstavlja određene barijere. Međutim Hrvatska aktivno radi na tim izazovima', navode iz StartupBlinka.

'Potrebna je decentralizacija'

Grad Zagreb i dalje je centar startup aktivnosti u Hrvatskoj i mjesto s najviše događanja, konferencija i startupa koji su se proširili na tržišta Europske unije. No iz StartupBlina ističu da je potrebna decentralizacija kako ne bi sve bilo stacionirano u jednom gradu, već da se potakne razvoj i drugih lokalnih startup ekosustava. Usto Grad Zagreb bilježi pad za 16 mjesta i sada se na rang listi od 1000 najatraktivnijih gradova za pokretanje biznisa nalazi na 193. mjestu. Doduše u istočnoj Europi zauzima 15. mjesto i peto na Balkanu. U odnosu na prošle godine, u kojima se uz Zagreb na tom popisu nalazilo još pet hrvatskih gradova, ove godine ostala su sveukupno samo tri – Zagreb, Rijeka, koja je pala za 12 mjesta i sada zauzima 450. mjesto od 1000, te Split, koji je pao za 13 mjesta i sada je na 603.

No istaknuti su i svijetli trenuci, poput onog 2020., kada je Infobip službeno postao prvi hrvatski startup jednorog, što znači da je njegova tržišna vrijednost veća od milijardu dolara. Tvrtka je prošle godine pokrenula globalni program Infobip Startup Tribe te traži inovativne startupe koji se izdvajaju svojim rješenjima kako bi im pomogla raznim alatima i novčanim sredstvima te ih spojila s investitorima. Među značajnijim tvrtkama istaknuti su i Infobip, Rimac Grupa i Gideon.

Veliku prekretnicu predstavlja stvaranje nacionalne startup udruge CRO STARTUP fokusirane na temeljne izazove u hrvatskom startup ekosustavu, njegovu unapređenju i pomoći mladim startupima.

Istaknuti su ponovno akceleratori i inkubatori poput Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER), Bird incubatora, Poduzetničkog inkubatora BIOS-a i Znanstveno-tehnološkog parka Step Ri. Navode se i važna događanja za startupe kao što su Zagreb Connect, Idea Knockout, Shift, Get in the Ring Split i GROWit. Također, kako bi privukla strane talente, Hrvatska je prošle godine krenula s izdavanjem viza za digitalne nomade kako bi im omogućila boravak te time pridonijela vidljivosti Lijepe Naše u svijetu.