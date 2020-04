Grčka je ovog tjedna uvela vaučere za otkazane rezervacije u turizmu uslijed pandemije Covid-19, a nakon što su to već učinile Francuska, Njemačka i druge europske države pa su iz Hrvatske udruge turizma (HUT) u srijedu pozvali Vladu da i u Hrvatskoj uvede takve vaučere

Dodaje da je HUT predložio donošenje posebnog zakona koji će regulirati izdavanje turističkih vaučera za primljene akontacije za usluge koje su se trebale realizirati u domaćim objektima u razdoblju od 15. ožujka do 15. rujna ove godine.

"Cilj je da se zbog aktualnih uvjeta omogući gostima da realiziraju rezerviranu uslugu u nekom drugom razdoblju, a najkasnije do 31. prosinca 2021. U slučaju da gost iz bilo kojeg razloga ne uspije ili ne želi realizirati uslugu za koju je uplatio avans, može dobiti povrat avansa u cijelosti, i to do 31. prosinca 2021. godine", objasnio je Ostojić.

Komentira kako će ova godina za turizam zbog pandemije biti daleko ispod očekivanja i dosadašnjih rezultata na cijelom Mediteranu. Stoga ključnim smatra redovito pratiti zdravstvenu situaciju u Hrvatskoj, ali i najbližim emitivnim tržištima, kako bi bili spremni, kada se za to stvore preduvjeti, dovoljno brzo reagirati i dočekati goste.

"Ove godine bitan je svaki turistički dan i ne smijemo propustiti prilike kada se otvore", zaključio je Ostojić.

Vezano za vaučere, u Hrvatskoj su (za sada) zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu, koje su stupile na snagu 8. travnja 2020., omogućeni vaučeri samo za otkazana agencijska putovanja u paket aranžmanima. Time su riješena pitanja vezana uz raskid ugovora za neizvršene ugovore o putovanju u paket aranžmanima, a koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020., i to tako da putnik ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket aranžmanu po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti, a organizatori putovanja za to im izdaju vaučer. Ako se putnik odluči za povrat sredstava, organizator putovanja mu mora izvršiti povrat uplaćenog u roku od 14 dana po isteku 180 dana od prestanka posebnih okolnosti.