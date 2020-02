Horvat: Tvrtki 'Itas' potrebno je restrukturiranje

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat izjavio je u ponedjeljak nakon sastanka s poslovodstvom tvrtke Itas Prvomajska da je toj tvrtki potrebno restrukturiranje, kao i financijska injekcija u obliku kredita za što, kako je dodao, "postoji perspektiva"

Prema informacijama njezina direktora, koji je štrajkao glađu, tvrtka je u blokadi od pretprošlog tjedna - račun poduzeća najprije je blokirala banka zbog duga od oko 48 tisuća kuna, a nakon toga i komunalno poduzeće koje je obračunalo kamate u iznosu od 418 tisuća kuna od 2012. do ove godine.

Horvat je podsjetio da je "Itas" u ovom trenutku u blokadi, pa je zbog toga vrlo sužen manevarski prostor.

Rekao je da je bio u "Itasu" i da je vidio mogućnosti tvrtke, ali da je svjestan kako je okruženje u kojem "Itas" radi "klonulo u smislu narudžbi volumena novog posla".

Horvat je ustvrdio kako se u toj tvrtki mora dogoditi proces restrukturiranja, no, s obzirom da je to u potpunosti privatno društvo, dodao je da ne želi u ovom trenutku sugerirati kako bi to "Itas" trebao napraviti.

Što god bio legitiman način i alat kojim ministar gospodarstva može pomoći, ja ću se u problem i pronalazak rješenja uključiti, poručio je Horvat.

Izvijestio je da je, osim brojki, na današnjem sastanku predstavljena i perspektiva koju ta tvrtka ima u Hrvatskoj i okruženju.

Mudrim poslovanjem i restrukturiranjem problemi u "Itasu" mogu se prevladati

"Iznos kojim je 'Itas' blokiran ili perspektiva koja ga vraća na tržište, nisu takvog gabarita da se jednim mudrim poslovanjem i procesom restrukturiranja u Itasu to ne može prevladati", poručio je ministar.