Horvat promijenio ploču: 'Dosta je bezuvjetnog financiranja jedne gospodarske grane'

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat izjavio je u četvrtak da se bezuvjetnom financiranju jedne gospodarske grane reklo "dosta", no da je, pojave li se neki novi modeli ili potencijalno strateško partnerstvo za Uljanik, Vlada spremna razgovarati sa svima zainteresiranima

Naime, kako je u četvrtak na Vladinoj sjednici poručio premijer Andrej Plenković , Vlada ne može podržati predloženo restrukturiranje Uljanik grupe, jer bi ono značilo veliku financijsku izloženost države, no kako ostaje otvorena za traženje dodatnih rješenja za brodogradilišta u Puli i Rijeci.

Odgovarajući na pitanja novinara poslije sjednice Vlade , poručio je da je ovo prva Vlada koja je "pogledala realnosti u oči" i pred hrvatskog premijera iz različitih resora donijela vjerodostojne brojke, ustvrdivši kako se one egzaktne, od kojih "niti možemo niti želimo bježati".

"No to ne znači da Vlada okreće leđa i Puli i Rijeci. I kroz stečajni postupak i prestanak ovakvog modela financiranja, perspektiva i u Rijeci i u Puli postoji" poručio je Horvat.

Na pitanje novinara da, s obzirom da se "borio kao lav" za restrukturiranje, doživljava li današnju odluku Vlade osobnim porazom, Horvat je odgovorio da su se protekla tri mjeseca "lavovski borili" za vjerodostojne i egzaktne brojke koje su na stolu i koje su svi imali priliku vidjeti - od hrvatske javnosti, koalicijskih partnera pa do oporbe.

Na novinarsko pitanje koliko nova zgrada košta, Horvat je kazao da će se to vidjeti nakon što vjerodostojne institucije naprave procjenu. Upitan hoće li se i njegovo ministarstvo tamo seliti, Horvat je kazao da još nije siguran, no kako postoji ideja da se u toj zgradi napravi gospodarski "hub", gdje bi bila koncentirana administracija Ministarstva gospodarstva, HAMAG-BICRO-a i Državnog inspektorata.

Podsjetio je da će sjedište Državnog inspektorata biti u zgradi Ine u Šubićevoj ulici u Zagrebu, za koju je Vlada prije dva tjedna odlučila da će je zakupiti do kraja ove godine, a tada i kupiti od Ine.

Upitan zašto je objedinjavanje inspekcija bolje rješenje od dosadašnjeg, Horvat je kazao da je siguran da će, uz zasigurno drugačiju sinkronizaciju rada državnih inspektorata te drugačiji pristup inspektora poduzetnicima, jedna možda do sada prividna presija prerasti u više edukativni i preventivni karakter.

To navodi s obzirom da je zakonom predviđeno i da se za lakše prekršaje neće pisati kazne, pogotovo one koji se mogu otkloniti na licu mjesta. Upitan znači li to da neće biti pečaćenja objekata zbog par kuna viška u blagajni, Horvat je odgovorio da je "siguran da takvih stvari više neće biti".