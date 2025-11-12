zamjena novca

Imate kovanice kuna? Još ih samo kratko možete zamijeniti za eure. Evo dokad je rok

V. B./Hina

12.11.2025 u 14:47

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: VIOREL URITU
Iz Hrvatske narodne banke (HNB) podsjetili su da samo još do kraja ove godine mijenjaju kovanice kune u eure bez naknade, dok zamjenu novčanica kune (papirnati novac) obavljaju trajno, odnosno bez vremenskog ograničenja

Iz središnje banke podsjećaju da se od 1. siječnja 2024. gotov novac kune za gotov novac eura može mijenjati isključivo u HNB-u. Zamjena gotovog novca kune u gotov novac eura provodi se uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 euro = 7,53450 kuna) i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Gotov novac kune može se zamijeniti neposredno u HNB-u na adresi Nikole Jurišića 17, Zagreb, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,30 do 15,30 ili putem poštanskih usluga na sljedeću adresu: Hrvatska narodna banka, Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb.

Putem poštanskih usluga može se na vlastitu odgovornost dostaviti na zamjenu do 15.000 kuna (dakle najviše 14.999,99 kuna). Hrvatska narodna banka neće zamijeniti zaprimljeni gotov novac kune u iznosu jednakom ili većem od 15.000 kuna koji je dostavljen putem poštanske usluge, već će ga zadržati do osobnog dolaska pošiljatelja u banku.

Ako se namjerava predati neposredno na zamjenu gotov novac kune u iznosu jednakom ili većem od 40.000 kuna ili broj kovanica kune koji je veći od 1.000 (tisuću) komada, prethodno je potrebno najaviti dolazak i iznos gotovog novca kune koji se namjerava zamijeniti, odnosno broj kovanica kune koji se namjerava zamijeniti na e-adresu: gotov.novac@hnb.hr, ističu iz među ostalog iz HNB-a. 

KRENULI RADOVI

Najskuplji projekt nakon Pelješkog mosta: Kinezi 'razbijaju' prometnu izolaciju Požege
skok standarda

Plaće rekordno rastu, kupovna moć jača: Hrvatska kućanstva bogatija od većine u regiji
ÖBB UKIDA LINIJE

Prijevoznik European Sleeper preuzima noćne vlakove na liniji Berlin-Pariz

