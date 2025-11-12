Imate kovanice kuna? Još ih samo kratko možete zamijeniti za eure. Evo dokad je rok

Iz središnje banke podsjećaju da se od 1. siječnja 2024. gotov novac kune za gotov novac eura može mijenjati isključivo u HNB-u. Zamjena gotovog novca kune u gotov novac eura provodi se uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 euro = 7,53450 kuna) i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Gotov novac kune može se zamijeniti neposredno u HNB-u na adresi Nikole Jurišića 17, Zagreb, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,30 do 15,30 ili putem poštanskih usluga na sljedeću adresu: Hrvatska narodna banka, Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb.