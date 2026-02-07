Grčka tvrtka želi veliki dogovor za američki LNG: Prirodna smo točka ulaska

Grčka tvrtka Atlantic Sea LNG Trade pregovara o dugoročnom poslu nabave američkog ukapljenog plina (LNG) za kupce u južnoj Europi, rekao je Reutersu izvršni direktor Alexandros Exarchou.

Sporazum bi predviđao uvoz do 15 milijardi prostornih metara LNG-a godišnje tijekom razdoblja od 20 godina za potrebe kupaca u južnoj Europi, naveo je Exarchou, Atlantic Sea LNG Trade zajednička je tvrtka grčkog dobavljača plina DEPA i građevinske grupe Aktor. "Ako Europa ne želi ponovno biti talac plina, mora osigurati dugoročne sporazume sa Sjedinjenim Državama... kako bi osigurala ravnotežu u budućnosti i dostupnost plina po razumnim cijenama", objasnio je direktor grčke tvrtke.

Vertikalni koridor Atlantic Sea LNG Trade želi utanačiti konkretan dogovor na sastanku u Washingtonu 24. veljače, dodao je Exarchou, prema Reutersovom izvješću. Tvrtka pregovara o dugoročnim ugovorima s američkim dobavljačima i paralelno razgovara s potencijalnim kupcima diljem „vertikalnog” plinskog koridora, rute za transport plina iz Grčke kroz središnju Europu i Ukrajinu. Atena priželjkuje "vertikalni koridor" u kojem bi američki LNG pristizao u Grčku, a zatim, prema riječima grčkog premijera Kyriakosa Mitsotakisa na skupu u studenom prošle godine, krenuo na sjever prema Bugarskoj, Rumunjskoj, Moldaviji, Ukrajini, Mađarskoj i Slovačkoj.

'Ozbiljna potražnja potrošača' Šef Atlantic Sea LNG Trade navodi u razgovoru za Reuters moguće kupce u Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bugarskoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Moldaviji, Austriji i, potencijalno, u Ukrajini. „Primjećujemo ozbiljnu potražnju potrošača na sjevernom dijelu (koridora). U Rumunjskoj, Mađarskoj i Moldaviji jako puno plina troše kućanstva, a prema jugu više ga troši industrija", primjećuje Exarchou. U ponedjeljak je Atlantic Sea LNG Trade s Ukrajinom potpisao prvi ugovor o isporuci američkog LNG-a, koji bi ukrajinskoj energetskoj tvrtki Naftogaz trebao biti isporučen u ožujku, iz terminala na grčkoj Revithoussi, preko Bugarske, Rumunjske i Moldavije, navodi Reuters.