Grčka tvrtka želi veliki dogovor za američki LNG: Prirodna smo točka ulaska

07.02.2026 u 02:22

LNG - ilustracija
LNG - ilustracija
Grčka tvrtka Atlantic Sea LNG Trade pregovara o dugoročnom poslu nabave američkog ukapljenog plina (LNG) za kupce u južnoj Europi, rekao je Reutersu izvršni direktor Alexandros Exarchou.

Sporazum bi predviđao uvoz do 15 milijardi prostornih metara LNG-a godišnje tijekom razdoblja od 20 godina za potrebe kupaca u južnoj Europi, naveo je Exarchou,

Atlantic Sea LNG Trade zajednička je tvrtka grčkog dobavljača plina DEPA i građevinske grupe Aktor.

"Ako Europa ne želi ponovno biti talac plina, mora osigurati dugoročne sporazume sa Sjedinjenim Državama... kako bi osigurala ravnotežu u budućnosti i dostupnost plina po razumnim cijenama", objasnio je direktor grčke tvrtke.

Vertikalni koridor

Atlantic Sea LNG Trade želi utanačiti konkretan dogovor na sastanku u Washingtonu 24. veljače, dodao je Exarchou, prema Reutersovom izvješću.

Tvrtka pregovara o dugoročnim ugovorima s američkim dobavljačima i paralelno razgovara s potencijalnim kupcima diljem „vertikalnog” plinskog koridora, rute za transport plina iz Grčke kroz središnju Europu i Ukrajinu.

Atena priželjkuje "vertikalni koridor" u kojem bi američki LNG pristizao u Grčku, a zatim, prema riječima grčkog premijera Kyriakosa Mitsotakisa na skupu u studenom prošle godine, krenuo na sjever prema Bugarskoj, Rumunjskoj, Moldaviji, Ukrajini, Mađarskoj i Slovačkoj.

Luka Pirej, Grčka - ilustracija
Luka Pirej, Grčka - ilustracija

'Ozbiljna potražnja potrošača'

Šef Atlantic Sea LNG Trade navodi u razgovoru za Reuters moguće kupce u Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bugarskoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Moldaviji, Austriji i, potencijalno, u Ukrajini.

„Primjećujemo ozbiljnu potražnju potrošača na sjevernom dijelu (koridora). U Rumunjskoj, Mađarskoj i Moldaviji jako puno plina troše kućanstva, a prema jugu više ga troši industrija", primjećuje Exarchou.

U ponedjeljak je Atlantic Sea LNG Trade s Ukrajinom potpisao prvi ugovor o isporuci američkog LNG-a, koji bi ukrajinskoj energetskoj tvrtki Naftogaz trebao biti isporučen u ožujku, iz terminala na grčkoj Revithoussi, preko Bugarske, Rumunjske i Moldavije, navodi Reuters.

Ruski pli sve je manje poželjan u Europi od invazije u Ukrajini
Ruski pli sve je manje poželjan u Europi od invazije u Ukrajini

Svrha je zamjena ruskog plina

Plin će osigurati tvrtka BP, piše pak grčka novinska agencija ANA, navodeći i da je 24. veljače u Bijeloj kući zakazan "ključan sastanak" na kojem će sudjelovati i grčki ministar za okoliš i energiju Stavros Papastavrou.

Premijer Mitsotakis kazao je jesenas da Grčka priželjkuje ulogu vrata za ulazak američkog LNG-a na tržišta jugoistočne Europe, istaknuvši da zabrana uvoza ruskog plina u EU otvara mogućnost preoblikovanja energetske karte regije.

"Grčka je prirodna ulazna točka za američki LNG čija je svrha zamijeniti ruski plin u jugoistočnoj Europi", rekao je premijer početkom studenog na međunarodnoj energetskoj konferenciji Partnerstvo za transatlantsku energetsku suradnju (P-TEC) u Ateni.

