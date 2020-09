[FOTO/VIDEO] Posjetili smo stradalnike potresa u njihovu novom domu: 'Molim Boga da što prije prodam stan u podsljemenskoj zoni i odselim se iz Zagreba'

Kvartovi idiličnih imena - Cvjetno naselje i Remetinečki gaj - dosad su dvije postaje 'križnog puta' Zagrepčana čiji su domovi stradali u potresu. Prije pola godine izgubili su svoj kućni spokoj i mir, a dokad će trajati njihova agonija, nitko ne zna. Posjetili smo ih u utorak, dok su se zadnji od njih useljavali u novi privremeni dom - hostel Arenu

'Živjela sam u stanu na adresi Kršnjavoga 13. Ostali stanovi nisu toliko nastradali kao što je to kod mene... Potres me nije iznenadio. Ustvari, ja sam mislila da mi netko opet provaljuje u stan. Znate, ja sam zaštićeni najmoprimac. To su vam ljudi kojima su uzeli stanarsko pravo, a onda ih je država kao zaštitila. Vlasnici stana se mijenjaju, sad imam petog, a njih četiri su mi na silu ušla u stan. Kad sam vidjela da je potres, pomislila sam da to i nije tako grozno', s dozom humora i gorčine kaže Braša.

Živi od 2100 kuna mirovine. Suprug joj je preminuo, tako da je sama. Ali opet ne zdvaja nad svojom sudbinom.