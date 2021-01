[FOTO/VIDEO] 'Naš klub će opstati, ali bojim se što će lockdown napraviti djeci. Svaka generacija nam je ionako nespretnija i nesamostalnija. Roditelji su tu problem broj jedan'

Iza nas su gotovo puna dva mjeseca otkako su zatvoreni ugostiteljski objekti, ali i teretane te sportski i fitnes centri. I dok vlasnici restorana i kafića glasno izražavaju svoje nezadovoljstvo i gotovo su svakodnevno u medijima, puno tiši su sportski klubovi. Zbog toga smo na razgovor 'priveli' 33-godišnjeg Renea Pernuša, osnivača jednog od najvećih i najuspješnijih karate klubova u Hrvatskoj, riječkog Championa, da nam otkrije kako se oni nose s lockdownom

U Championu trenira 120 djece od četiri do 18 godina. U uzrastu od devet do 12 godina najjači su klub u Hrvatskoj s čak 17 medalja s državnih prvenstava.

'Klub financijski nema nikakvih problema. Organizirali smo treninge online, preko Zooma. To je prihvatilo 90 naših članova dok je njih 30 reklo da nije za takav način treninga. Preko Zooma uspijete nešto odraditi, ali sprema djece je jako pala. Njihova socijalizacija izuzetno pati. Vratit će se forma kad ukinu lockdown, ali me dugoročno strah za njihovo psihofizičko stanje ', zabrinut je Pernuš.

Posebno je zabrinut za djecu vrtićke dobi od četiri do pet godina, čija se motorika tek razvija i zbog čega moraju biti što više aktivna. Ionako je, smatra Pernuš, svaka generacija sve nespretnija i nesamostalnija od one prethodne.

'Gledam na to kao na veliku glupost i nelogičnost . Mi smo onako statistički gledano jedna od najdebljih nacija u Europi ako govorimo o osobama do 18 godina. Prije ste branili djeci da imaju non-stop mobitel u rukama. Sad im taj mobitel guramo u ruke jer im je škola online, trening im je online, druže se online...', upozorava Pernuš.

'Roditelji su tu problem broj jedan. Naša filozofija u klubu je da roditelj može biti samo prva dva tjedna u dvorani. Uz to im sugeriramo da to smanjuju iz dana u dan. Dijete traži izlaz u roditelju iz bilo kakvog problema. Bilo da mu zadamo neki zadatak koji ne može napraviti, bilo da ga stavimo u kaznu jer je nemirno, ono pogledom traži roditelja. Ako ga nema, samo se uči nositi s problemom. Drugi problem je to što su roditelji previše zaštitnički nastrojeni. U parku mama s ispruženim rukama ide za klincem od tri i pol godine u strahu da on ne padne. Takvo dijete dođe s četiri ili pet godina u dvoranu. I dok treniramo na mekom tatamiju, na kojem mu se ne može ništa dogoditi, ono pada na glavu. Uopće nema refleks da ispruži ruke i ublaži pad', objašnjava Pernuš.

Razvoju kluba Champion, a i njegovoj stabilnosti u vremenu pandemije, dosta je pridonio novac koji je Pernuš povukao iz Europskog socijalnog fonda.