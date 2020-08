[FOTO] Ljetni korona-đir splitskim štekatima: 'Satrat će nas ove maske, a moraš ih nosit, svako malo zaviri kakav inspektor. Kvragu i korona, neka ju đava napokon odnese!'

Žega. Živa pokazuje 31 stupanj u hladu, na suncu još malo više, a osjet je kakav valjda mora biti u Splitu usred ljeta oko podneva. Nepodnošljiv za domaće, čisti užitak za turiste. I muka za konobare koji to moraju podnositi, ove godine još i u punoj ratnoj opremi. Napravili smo đir, provjerili kako im teče sezona

'I ako je imaju, ljudi sada malo više paze kako troše jer nitko ne zna šta će bit za misec ili dva. Ne valja divljati sa cijenama i mi ovdje baš pazimo, pa onda i ljudi paze na nas. Doli u gradu nisu baš sasvim normalni, ne znam tko će im to plaćati kad ovo malo stranaca ode', vrti Ivan glavom.

'Nas malo toga dira jer smo orijentirani na domaći svit, pa je stanje redovno. Svak' ima neki svoj ritual. Stranaca baš i ne vidimo, ali to je za kvartovski kafić valjda normalno', govori nam Ivan iz kultnog 'Kroma' dok s tacnom krstari među stolovima. Na sve strane poznate face, u pozadini na zidu jedan lijepi mural, a rasprava nam ovaj put skreće na lovu.

Mi se spuštamo preko Solinske i navraćamo do 'Flaga', puba koji je također postao dosta važno stjecište, ali gazda Robo nije ovdje. Eno ga brčka se na moru. 'Vidiš koliko se uzbuđujem oko sezone', smije nam se u slušalicu, a mi produžujemo dalje prema centru. Nismo još ni do Općine stigli, a znoj već probio majicu. Kuku i lele, tko zna kako je ovim nesretnicima pod maskama.

'Jest, ove godine ih je manje nego lani, a bogme nisu ni neki veliki potrošači, ali pristojni su to ljudi. Prije misec dana Švabo do Švabe, a sada evo vidim puno Poljaka. Znaš ko fali? Amerikanci i posebno Japanci sa svojim turama, oni su bili nevjerojatni. Imali bi svoj plan i program i strogo ga slijedili, ma sjekire su mogle padati ali oni nisu odustajali. Eh…', govori nam Mate i piči dalje, ni on se ne odvaja od svoje tacne.

Rekao je jedan splitski ugostiteljski junak kad je s gazdom pregovarao o plaći: 'Druže gazda, ništa mi ne treba. Samo veća tacna'.