Vlasnici zagrebačkih frizerskih i kozmetičkih salona s nestrpljenjem čekaju 4. svibnja, kad će otvoriti vrata klijentima nakon više od mjesec i pol. Ljuti ih to što im još uvijek nisu dane detaljne epidemiološke upute za njihov rad. Bez obzira na to, opskrbili su se, barem se nadaju, svim potrebnim

Vlasnica kozmetičkog salona Tvornica noktiju Senija Jašarovski upozorava kako otvaraju za manje od tjedan dana, a uputa Kriznog stožera još nema. 'Sve to traži dodatna ulaganja. Za hladni pogon salona, znači režije i najam te zaštitnu opremu platila sam ukupno 15.000 kuna. To nije mali novac, a osobito dok ne radite', izjavila je za tportal Jašarovski. U njezinom salonu radi devet djelatnica. Prije su sve radile u jednoj, ali će sad posao biti organiziran u dvije smjene.

'Jedini smo salon za nokte u Zagrebu i regiji koji radi po walk in principu, znači bez narudžbi. Zadržat ćemo taj način rada uz određene izmjene jer više nećemo moći fizički odraditi jednak broj klijentica kao prije. Tako da ćemo na ulazu popisivati tko što treba i prema tome prilagođavati vrijeme. Neki tretman traje pola sata, drugi sat, a neki vam uzmu i dva sata. Klijentice će tada znati kad će točno doći na red. To nije po principu walk ina, ali u ovoj situaciji koja nije normalna morat ćemo se svi prilagoditi', istaknula je Jašarovski. Ulaz bez zaštitne maske u salon neće biti moguć, a prilikom ulaska obvezna je dezinfekcija ruku. Također, neće više biti moguće dolaziti s pratnjom te je zabranjeno zadržavanje u salonu dok tretman nije u tijeku.

'Naše će zaposlenice kao i do sada nositi zaštitne maske za lice te rukavice. Osigurali smo pleksi pregrade koje će stajati na stolovima te štititi klijentice i djelatnice tijekom samog tretmana. Osoblje na recepciji bit će zaštićeno vizirima i rukavicama. Djelatnice koje rade nokte također će nositi posebne uniforme koje će ih dodatno zaštititi', rekla je Jašarovski. Ona očekuje da će joj promet biti 30 do 40 posto manji nego prije izbijanja epidemije. Frizerski salon Vikler i ruž također radi po walk in principu. Njegova vlasnica Arijana Barić smatra kako je sve pripremila za nesmetan rad u doba koronavirusa.

'Kako se nalazimo u centru, zgrada je oštećena u potresu. Imali smo pukotine koje smo pokrpali. Iskoristili smo to i za dezinfekciju cijelog salona. Lokal ima oko 200-tinjak kvadrata i mislim kako ćemo moći istovremeno imati od 10 do 12 klijenata. Napravili smo i posebne pleksiglas pregrade na kotačićima. Nitko još službeno nije rekao da su one nužne, ali mi ih imamo', izjavila je Barić. Njezin salon zapošljava 20 djelatnika. Nije nikoga otpustila jednim dijelom zahvaljujući tome što je iskoristila Vladinu mjeru za pokrivanje troškova minimalne plaće od 4000 kuna. 'Organizirat ćemo se tako da će osam do deset ljudi odraditi jedan dan. Oni će se idući dan odmarati, a radit će druga ekipa, i tako naizmjence. Frizeri će nositi rukavice i maske. Za klijente će biti obavezno nošenje maske. Kupili smo 3000 kirurških maski za 15.000 kuna, tako da nije nužno da klijent ima svoju, već je dobiti na ulazu', navela je Barić.

Prije koronavirusa dnevno joj je u salon dolazilo od 70 do 100 klijenata. Barić se nada kako će sad taj broj biti neznatno manji. 'Držat ćemo se walk in principa, tako da neće biti narudžbi. Mislim kako neće biti čekanja dužeg od 20 minuta do pola sata. Gledajte, danas sam bila u općini i čekala sam u redu. Nakon toga sam na ulici čekala na ulazak u ljekarnu. Nažalost, to je ta nova normalnost', istaknula je Barić. Otkriva kako je za vrijeme zabrane rada bilo poziva i molbi za šišanjem, ali sve takve zahtjeve je odbila. 'Uz Vladin minimalac djelatnici je plaćen dodatak, tako da nije bilo potrebe da naši frizeri rade na crno. Znam za neke slučajeve šišanja po kućama. Ali nije mi jasno kako netko može riskirati svoje i zdravlje klijenta', zapitala se Barić. Pripreme za otvaranje su u punom jeku i u salonu Artis studio. Vlasnica Nikolina Barać s nestrpljenjem čeka detaljne upute Kriznog stožera.