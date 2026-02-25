Mislite da plaćate previše poreza? Pazite gdje je Hrvatska u odnosu na Europu

Gotovo svaki drugi euro koji zaradimo završi u državnoj blagajni kroz poreze i doprinose. No pruža li država za to adekvatnu uslugu – i koliko je hrvatski porezni sustav konkurentan u europskom kontekstu? Odgovore smo potražili u najnovijim međunarodnim usporedbama

Prema dostupnim podacima, udio poreza i doprinosa u BDP-u u Hrvatskoj iznosi 38,5 posto, nešto ispod prosjeka Europske unije, a on se kreće oko 40,1 posto. Hrvatska se tako nalazi u zlatnoj sredini po razini fiskalnog opterećenja, no stručnjaci upozoravaju: visina poreznog opterećenja sama po sebi ne govori mnogo o konkurentnosti poreznog sustava.

Visina poreza nije presudna Veza između udjela poreznih prihoda u BDP-u i konkurentnosti poreznih propisa nije ni jednostavna ni linearna jer je ključno to kako je sustav strukturiran i koliko je predvidiv. Dobro osmišljeni porezni propisi, kojih se porezni obveznici mogu lako pridržavati, mogu istodobno poticati gospodarski rast i osigurati dovoljno prihoda za financiranje javnih prioriteta. Suprotno tome, složen i nestabilan sustav može iskriviti ekonomske odluke, povećati troškove poslovanja i dugoročno štetiti razvoju. Ako se porezni prihodi ulažu u kvalitetnu infrastrukturu, obrazovanje, digitalizaciju i učinkovito pravosuđe, gospodarstvo može ostati konkurentno i uz više porezno opterećenje. Primjer za to su skandinavske zemlje poput Danske i Švedske. One imaju među najvišim poreznim udjelima u Europi, ali i visoku razinu pravne sigurnosti, stabilne propise te učinkovite javne usluge. S druge strane, Italija pokazuje da visok porezni teret, uz složen i distorzivan sustav, može negativno utjecati na konkurentnost.

Hrvatska na sredini europske ljestvice Na najnovijoj ljestvici konkurentnosti i učinkovitosti poreznih sustava, koju objavljuje američki think tank Tax Foundation, Hrvatska zauzima 16. mjesto među 32 europske zemlje. Istraživanje pokazuje da problem hrvatskog sustava nije primarno u visini poreza, već u njegovoj strukturi i stabilnosti. Visoko opterećenje rada, česte izmjene propisa i administrativna složenost glavni su nedostaci koji umanjuju percepciju konkurentnosti. Hrvatska je, međutim, vrlo dobro ocijenjena u segmentu poreza na dobit te na imovinu, a u oporezivanju dobiti nalazi se među prvih deset zahvaljujući stopi od 18 posto za velike i 10 posto za male poduzetnike, što je niže nego u većini europskih zemalja.

Porezna oaza za imovinu Kada je riječ o imovinskim porezima, Hrvatska se često opisuje kao svojevrsna porezna oaza. Oporezivanje nekretnina relativno je blago, a financijska imovina uglavnom je neoporeziva. Prema podacima Eurostata, udio poreza na imovinu u ukupnim poreznim prihodima u Europskoj uniji prosječno iznosi 5,2 posto, a u Hrvatskoj je na oko 2,5 posto. S druge strane, hrvatski sustav prekograničnog oporezivanja nalazi se pri samom dnu ljestvice ponajviše zbog rizika od dvostrukog oporezivanja i ograničenih olakšica. Slabije smo rangirani i u području poreza na potrošnju, ponajviše zbog visoke opće stope PDV-a od 25 posto te složenog sustava sniženih stopa i izuzeća. Ni porez na dohodak ne stoji najbolje: Hrvatska se u tom segmentu nalazi u donjoj polovici ljestvice zbog relativno visokog opterećenja srednjih i viših dohodaka.